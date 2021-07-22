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    На курорт Кирилівка налетів смерч (відео)

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    Кирилівку накрив торнадо - На курорт Кирилівка налетів смерч (відео)
    Кирилівку накрив торнадо
    Скрін з відео

    Сьогодні на азовських курортах весь день протримається несприятлива погода

    Сьогодні вдень на курортну Кирилівку, що у Запорізькій області, налетів потужний торнадо. Відповідні відео були опубліковані очевидцями у соцмережах.

    На відео видно величезний торнадо, який рухався по берегу, змушуючи відпочивальників спішно залишати пляж, щоб знайти укриття.

    Небо над Кирилівкою та іншими азовськими курортами затягнуло чорними і сірими хмарами, а серед них виднівся торнадо.

    Крім того, ще як мінімум один смерч був помічений над морем, однак на досить великій відстані від берега.

    В акваторії Азовського моря поблизу Кирилівки зараз грози з блискавками. Сьогодні на азовських курортах, у Кирилівці та Бердянську, весь день протримається несприятлива погода.

    При цьому торнадо не єдина неприємність, з якою зіткнулися відпочивальники на Азовському узбережжі за останні дні. Раніше Кирилівка зазнала навалу медуз.

    Теги: прогноз погоди стихійні лиха атмосферне явище Азовське море надзвичайні ситуації Запорізька область вітер негода
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    На курорт Кирилівка налетів смерч (відео)