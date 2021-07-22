На курорт Кирилівка налетів смерч (відео)

Сьогодні на азовських курортах весь день протримається несприятлива погода

Сьогодні вдень на курортну Кирилівку, що у Запорізькій області, налетів потужний торнадо. Відповідні відео були опубліковані очевидцями у соцмережах.

На відео видно величезний торнадо, який рухався по берегу, змушуючи відпочивальників спішно залишати пляж, щоб знайти укриття.

Небо над Кирилівкою та іншими азовськими курортами затягнуло чорними і сірими хмарами, а серед них виднівся торнадо.

Крім того, ще як мінімум один смерч був помічений над морем, однак на досить великій відстані від берега.

В акваторії Азовського моря поблизу Кирилівки зараз грози з блискавками. Сьогодні на азовських курортах, у Кирилівці та Бердянську, весь день протримається несприятлива погода.

При цьому торнадо не єдина неприємність, з якою зіткнулися відпочивальники на Азовському узбережжі за останні дні. Раніше Кирилівка зазнала навалу медуз.