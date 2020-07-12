Дощі, грози та спека до +35: прогноз погоди в Україні на неділю



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Частину України сьогодні накриють дощі та грози

У Києві сьогодні без опадів, лише ввечері місцями короткочасний дощ, гроза

В Україні у неділю, 12 липня, у частині областей очікуються значні дощі з грозами, натомість у південній частині України та на сході повітря прогріється до 30-35°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«12 липня в західних областях хмарно з проясненнями. Значні дощі, грози, в окремих районах град, в Карпатах і на Закарпатті сильний дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, вночі та вранці на Закарпатті подекуди 25 м/с, на високогір'ї 30-35 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 14-19°», – зазначається у повідомленні.

На решті території без опадів, лише в Житомирський, Вінницькій, Київській і Чернігівській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°, у південній частині та східних областях 30-35°.

У Києві сьогодні без опадів, лише ввечері місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 16-18°, вдень 28-30°.