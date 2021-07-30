30 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

30 липня категорично забороняється лаяти або навіть підвищувати голос на дітей

У цей день світова спільнота відзначає Міжнародний день дружби, День кольорових напоїв, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Сьогодні, 30 липня, віряни вшановують пам'ять Святої великомучениці Марини.

Міжнародний день дружби

Під час проведення Міжнародного десятиліття культури миру та ненасильства в інтересах всієї планети, під егідою ООН, факт того, що дружба є одним з важливих компонентів нашого життя став очевидним. Т

ому на своїй 65–й сесії, що відбулася 27–го квітня 2011–го року, в резолюції № 65/275, Генеральна асамблея ООН заснувала нове свято, безпосередньо присвячене цій темі.

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

Фото з відкритих джерел

Щороку 30 липня у світі відзначають День боротьби з торгівлею людьми. Торгівля людьми – це форма сучасного рабства, яка порушує прав людини.

Це не лише сексуальна експлуатація або випадки, пов'язані із викраденням людей. Багато постраждалих українців перебували у трудовій експлуатації, або були втягнені у злочинну діяльність.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 30 липня вшановує пам'ять двох святих – Маргарити Антіохійської (вона ж – православна свята Марина) і Лазаря Галісійської. Інші назви свята: «Марина з Лазарем», «Вогняна Марія», «Зорі з лазорями», «Марина Лазурова». В народному уявленні свята Марина асоціювалася з великою водою або великим дощем, а преподобний Лазар – з блакитними відблисками блискавок.

Що сьогодні не можна робити

У предків було повір'я, що в цей день на небі з'являються зірниці, при цьому немає ні дощу, ні грому. Вважалося, що на них не можна дивитися – можна осліпнути, а на свій будинок накликати пожежі.

Традиційно, на православних свято забороняється займатися важкою працею. Наприклад, прибирати або робити ремонт.

Основна заборона стосується відносин з дітьми. Вважається, що 30 липня категорично забороняється лаяти або навіть підвищувати голос на дітей. По–перше, такі методи можуть зашкодити психічному здоров’ю дитини, а по–друге, це може образити Святу Марину, яка всіляко оберігає кожну дитину.

Прикмети на 30 липня:

гроза – осінь буде дощовою, а зима з заметілями;

в обід парить, а до вечора холоднішає – наступний день буде сонячним;

спалахи блискавиць – урожай горіхів буде хорошим;

дощ і на небі білі хмари – до зміни погоди.

30 липня іменини

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

Іменини у Маргарити, Марини, Лазаря, Леоніда і Вероніки.

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