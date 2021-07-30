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    30 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    30 липня відзначають Міжнародний день дружби - 30 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    30 липня відзначають Міжнародний день дружби
    Фото з відкритих джерел

    30 липня категорично забороняється лаяти або навіть підвищувати голос на дітей

    У цей день світова спільнота відзначає Міжнародний день дружби, День кольорових напоїв, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Сьогодні, 30 липня, віряни вшановують пам'ять Святої великомучениці Марини.

    Міжнародний день дружби

    Під час проведення Міжнародного десятиліття культури миру та ненасильства в інтересах всієї планети, під егідою ООН, факт того, що дружба є одним з важливих компонентів нашого життя став очевидним. Т

    ому на своїй 65–й сесії, що відбулася 27–го квітня 2011–го року, в резолюції № 65/275, Генеральна асамблея ООН заснувала нове свято, безпосередньо присвячене цій темі.

    Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Щороку 30 липня у світі відзначають День боротьби з торгівлею людьми. Торгівля людьми – це форма сучасного рабства, яка порушує прав людини.

    Це не лише сексуальна експлуатація або випадки, пов'язані із викраденням людей. Багато постраждалих українців перебували у трудовій експлуатації, або були втягнені у злочинну діяльність.

    Яке сьогодні церковне свято

    Православна церква 30 липня вшановує пам'ять двох святих – Маргарити Антіохійської (вона ж – православна свята Марина) і Лазаря Галісійської. Інші назви свята: «Марина з Лазарем», «Вогняна Марія», «Зорі з лазорями», «Марина Лазурова». В народному уявленні свята Марина асоціювалася з великою водою або великим дощем, а преподобний Лазар – з блакитними відблисками блискавок.

    Що сьогодні не можна робити

    • У предків було повір'я, що в цей день на небі з'являються зірниці, при цьому немає ні дощу, ні грому. Вважалося, що на них не можна дивитися – можна осліпнути, а на свій будинок накликати пожежі.
    • Традиційно, на православних свято забороняється займатися важкою працею. Наприклад, прибирати або робити ремонт.
    • Основна заборона стосується відносин з дітьми. Вважається, що 30 липня категорично забороняється лаяти або навіть підвищувати голос на дітей. По–перше, такі методи можуть зашкодити психічному здоров’ю дитини, а по–друге, це може образити Святу Марину, яка всіляко оберігає кожну дитину.

    Прикмети на 30 липня:

    Здавна існують погодні прикмети на цей день:
    • гроза – осінь буде дощовою, а зима з заметілями;
    • в обід парить, а до вечора холоднішає – наступний день буде сонячним;
    • спалахи блискавиць – урожай горіхів буде хорошим;
    • дощ і на небі білі хмари – до зміни погоди.

    30 липня іменини

    Іменини у Маргарити, Марини, Лазаря, Леоніда і Вероніки.

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    Теги: ООН свята торгівля православна церква торгівля людьми традиції дощ
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    30 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони