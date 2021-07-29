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    На Тернопільщині через негоду дерево впало на школу (фото)

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    Унаслідок падіння дерева, шифер пошкодило на 50 квадратних метрах будівлі - На Тернопільщині через негоду дерево впало на школу (фото)
    Унаслідок падіння дерева, шифер пошкодило на 50 квадратних метрах будівлі
    Фото Суспільне

    Комісії з надзвичайних ситуацій Великогаївської громади об’їжджає села та оглядає наслідки негоди

    На Тернопільщині у селі Прошова Великогаївської громади дерево упало на школи і проломило дах будівлі. Про це повідомляє «Суспільне». Подія сталася вчора, 28 липня, під час зливи, яка накрила регіон.

    За словами голови громади Олега Кохмана, шифер пошкодило на 50 квадратних метрах будівлі.

    У селі Козівка цієї громади обірвало лінію електропередач. За словами речниці обленерго Наталії Лисак, працівники обленерго відновлюють електропостачання.

    У селах Смолянки та Скоморохи під час негоди впали дерева. Зараз комісії з надзвичайних ситуацій Великогаївської громади об’їжджає села та оглядає наслідки негоди. Потім підраховуватимуть збитки.

    Нагадаємо, синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні протягом 29 липня. Будуть дощі, грози, град та шквали.

    До слова, на заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, вдень гроза, в окремих районах град, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 13 ... + 20 градусів, вдень + 24 ... + 31 градус.

    Нагадаємо, внаслідок негоди в Україні станом на сьогодні знеструмлено 120 населених пунктів у п’ятьох областях.

    Теги: Тернопільщина повітря вітер негода дощ
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    На Тернопільщині через негоду дерево впало на школу (фото)