У Карпатах блискавка вдарила в групу туристів, є постраждалі (фото)

Блискавка вдарила, коли група з восьми осіб рухалась в районі гори Кругла

У четвер, 29 липня, близько першої години дня троє туристів у Карпатах постраждали внаслідок удару блискавки. Як повідомляє пресслужба ДСНС, інцидент стався в районі гори Кругла Боржавського хребта.

Відомо, що блискавка вдарила, коли група з восьми осіб рухалась в районі гори Кругла. Внаслідок влучення блискавки постраждало троє осіб.

О 16:16 фахівці Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи знайшли потерпілих, надали їм першу допомогу та доправили їх у лікарню в селищі міського типу Міжгір’я.

Наразі відомо, що рятувальні роботи продовжуються.

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