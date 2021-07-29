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    У Карпатах блискавка вдарила в групу туристів, є постраждалі (фото)

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    Наразі&nbsp;рятувальні роботи продовжуються - У Карпатах блискавка вдарила в групу туристів, є постраждалі (фото)
    Наразі рятувальні роботи продовжуються
    Фото: zk.dsns.gov.ua

    Блискавка вдарила, коли група з восьми осіб рухалась в районі гори Кругла

    У четвер, 29 липня, близько першої години дня троє туристів у Карпатах постраждали внаслідок удару блискавки. Як повідомляє пресслужба ДСНС, інцидент стався в районі гори Кругла Боржавського хребта.

    Відомо, що блискавка вдарила, коли група з восьми осіб рухалась в районі гори Кругла. Внаслідок влучення блискавки постраждало троє осіб.

    О 16:16 фахівці Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи знайшли потерпілих, надали їм першу допомогу та доправили їх у лікарню в селищі міського типу Міжгір’я.

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    Наразі відомо, що рятувальні роботи продовжуються.

    Нагадаємо, на Рівненщині блискавка підпалила школу (фото). А на Одещині удар блискавки спалив пшеничне поле (фото).

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    Теги: стихійні лиха ДСНС атмосферне явище рятувальники Карпати (гори)
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    У Карпатах блискавка вдарила в групу туристів, є постраждалі (фото)