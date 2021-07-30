Дощі, грози та спека: прогноз погоди в Україні на 30 липня
Місцями можливі град та шквали
Так, за прогнозами синоптиків, в Україні, крім західних областей, вдень у південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях короткочасні дощі, місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-31°, у південних областях до 34°.
У Києві 30 липня вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.
Напередодні Рівненщину засипало великим градом. Ще один прикрий інцидент трапився у Вараші. Там негода повалила дерево, одне з яких впало на припаркований автомобіль.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури.