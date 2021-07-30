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    Дощі, грози та спека: прогноз погоди в Україні на 30 липня

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    В Україні сьогодні очікуються дощі, грози та спека - Дощі, грози та спека: прогноз погоди в Україні на 30 липня
    В Україні сьогодні очікуються дощі, грози та спека
    Фото з відкритих джерел

    Місцями можливі град та шквали

    У п'ятницю, 30 липня, в Україні буде спекотна та у деяких регіонах дощова погода. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    Так, за прогнозами синоптиків, в Україні, крім західних областей, вдень у південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях короткочасні дощі, місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

    Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-31°, у південних областях до 34°.

    Прогноз погоди в Україні на 30 липня
    Прогноз погоди в Україні на 30 липня

    У Києві 30 липня вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

    Напередодні Рівненщину засипало великим градом. Ще один прикрий інцидент трапився у Вараші. Там негода повалила дерево, одне з яких впало на припаркований автомобіль.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури.

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    Теги: прогноз погоди спека вітер
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    Дощі, грози та спека: прогноз погоди в Україні на 30 липня