В Україні через крижаний дощ міські вулиці перетворились на ковзанки, без світла залишились сотні будинків

Україна опинилася в полоні криги

В Україні суттєво погіршилась погода, внаслідок ожеледі в містах утворилися затори, вулиці перетворилися на ковзанки, введено обмеження на рух транспорту у трьох областях знеструмлено сотні домівок.

За даними ДСНС, в Україні знеструмлено 173 населених пункти у трьох областях: у Київській - 79, у Житомирській - 58, у Чернівецькій - 36.

У Києві спостерігаються затори на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського, на вулицях Жилянській, Генерала Тупікова, Індустріальному провулку, ускладнення з трафіком спостергіаються і на мосту Патона. Зранку у Києві був призупинений рух фунікулера, станом на 9 ранку його робота відновлена.

Також у столиці ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту у зв’язку з ожеледицею. З магістральних вулиць мокрий сніг прибирали за допомогою колон спецтехніки.

Складні погодні умови призвели до скасування низки рейсів в аеропорту «Бориспіль» та в аеропорту «Київ» (Жуляни). Згідно з інформацією прес-служби аеропорту «Київ», були скасовані рейси в Дортмунд, Вільнюс і Запоріжжя.

У Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській областях зранку було введено тимчасові обмеження руху вантажівок. Наразі рух у цих регіонах відновлено. У Службі автомобільних доріг повідомили, що станом на 9 ранку транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення країни забезпечено.

Згідно з прогнозом синоптиків, в Україні у п'ятницю, 11 грудня, очікується мокрий сніг, дощ та ожеледиця, температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. У Києві очікується мокрий сніг та дощ, вдень без опадів.