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    В Україні через крижаний дощ міські вулиці перетворились на ковзанки, без світла залишились сотні будинків

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    Комунальники долають наслідки негоди на вулицях Києва, 10 грудня 2020 року - В Україні через крижаний дощ міські вулиці перетворились на ковзанки, без світла залишились сотні будинків
    Комунальники долають наслідки негоди на вулицях Києва, 10 грудня 2020 року
    Фото6 Київатодор/Facebook

    Україна опинилася в полоні криги

    В Україні суттєво погіршилась погода, внаслідок ожеледі в містах утворилися затори, вулиці перетворилися на ковзанки, введено обмеження на рух транспорту у трьох областях знеструмлено сотні домівок. 

    За даними ДСНС, в Україні знеструмлено 173 населених пункти у трьох областях: у Київській - 79, у Житомирській - 58, у Чернівецькій - 36.

    У Києві спостерігаються затори на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського, на вулицях Жилянській, Генерала Тупікова, Індустріальному провулку, ускладнення з трафіком спостергіаються і на мосту Патона. Зранку у Києві був призупинений рух фунікулера, станом на 9 ранку його робота відновлена.

    Також у столиці ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту у зв’язку з ожеледицею. З магістральних вулиць мокрий сніг прибирали за допомогою колон спецтехніки.

    Складні погодні умови призвели до скасування низки рейсів в аеропорту «Бориспіль» та в аеропорту «Київ» (Жуляни). Згідно з інформацією прес-служби аеропорту «Київ», були скасовані рейси в Дортмунд, Вільнюс і Запоріжжя.

    У Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській областях зранку було введено тимчасові обмеження руху вантажівок. Наразі рух у цих регіонах відновлено. У Службі автомобільних доріг повідомили, що станом на 9 ранку  транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення країни забезпечено.  

    Згідно з прогнозом синоптиків, в Україні у п'ятницю, 11 грудня, очікується мокрий сніг, дощ та ожеледиця, температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. У Києві очікується мокрий сніг та дощ, вдень без опадів. 

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    Теги: прогноз погоди Україна
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