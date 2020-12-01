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    Події в Україні

    Ожеледиця та місцями сніг: прогноз погоди в Україні на перший день зими

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    У Києві 1 грудня&nbsp;опади не прогнозуються, температура вдень близько 0&deg; - Ожеледиця та місцями сніг: прогноз погоди в Україні на перший день зими
    У Києві 1 грудня опади не прогнозуються, температура вдень близько 0°
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Сьогодні сніжитиме у більшості північних, центральних та південних областей

    В Україні в перший день зими у кількох областях пройде мокрий сніг, температура вночі 1° тепла до 4° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «У більшості північних, центральних та південних областей невеликий, вночі місцями помірний мокрий сніг та налипання мокрого снігу; на решті території без опадів. В Україні, крім південно-східної та східної частин, місцями ожеледиця. Вночі та вранці у західній частині подекуди туман. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, на Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с», –зазначається у повідомленні.

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    Температура вночі в західних областях 3-8° морозу, в Карпатському регіоні до 11° морозу, в південній частині від 4° тепла до 1° морозу, на решті території країни від 1° тепла до 4° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Херсонщині та в Криму 3-8° тепла

    У Києві 1 грудня опади не прогнозуються, температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

    Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у грудні.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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