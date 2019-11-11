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    Шестеро дітей в Індії померли через невідому хворобу

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    Шестеро дітей в Індії померли через невідому хворобу

    Усі випадки хвороби зафіксовано в селі Таманпаллі, розташованому в окрузі Малкангірі

    На сході Індії в штаті Одіша щонайменше шестеро дітей у віці від півроку до чотирьох років померли і ще семеро госпіталізовані за останні два тижні через невідоме захворювання.

    Про це повідомляє телеканал NDTV у понеділок, 11 листопада.

    Зазначається, що всі випадки хвороби зафіксовано в селі Таманпаллі, розташованому в окрузі Малкангірі.

    У госпіталізованих висока температура, кашель, нудота і блювота. Місцеві медики поки не змогли встановити причину хвороби.

    Як повідомляє телеканал, зразки крові хворих відправлені до столиці штату міста Бхубанесвар на дослідження. Регіональна влада направила в село групу медиків для допомоги місцевим лікарям.

    Раніше повідомлялося, що на Україну наступають дифтерія та грип.

    Також нагадаємо, що через циклон «Бульбуль», що вирує у Індії та Бангладеш, вже загинуло більше 14 осіб, а більше двох мільйонів були змушені провести ніч у тимчасових притулках. 

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