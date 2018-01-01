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    Неплатнику аліментів не можуть завадити виїхати з країни без постанови, – Держприкордонслужба

    Слободян сумнівається, що закон передбачає якісь виключення, скажімо для депутатів чи бізнесменів
    Аби не випустити неплатника аліментів за кордон, потрібна постанова державного виконавця. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян. «Для того, щоб обмежити ту чи іншу особу у праві виїзду за кордон, повинен бути задіяний спеціальний механізм. У даному випадку
    • Сьогодні, 10:03
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    Слободян сумнівається, що закон передбачає якісь виключення, скажімо для депутатів чи бізнесменів

    Аби не випустити неплатника аліментів за кордон, потрібна постанова державного виконавця. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

    «Для того, щоб обмежити ту чи іншу особу у праві виїзду за кордон, повинен бути задіяний спеціальний механізм. У даному випадку першопричиною для внесення у базу даних і подальшого обмеження у праві виїзду для нас є постанова державного виконавця. Після того, як надходить така постанова, ця особа вноситься у базу даних, і при перетині кордону прикордонник діє відповідно до своїх повноважень», – розповів він.

    При цьому Слободян сумнівається, що закон передбачає якісь виключення, скажімо для депутатів чи бізнесменів.   

    «Якщо постанови немає, то підстав для обмеження виїзду за кордон у прикордонників немає», – резюмував він.

    Нагадаємо, 6 лютого в Україні набув чинності закон про обмеження для неплатників аліментів.

    Коли сума несплачених аліментів перебільшить суму за півроку, до боржника застосують обмеження до виплати грошей:

    • у праві на виїзд за кордон;
    • керування автівкою;
    • користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
    • у праві полювати.

     

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