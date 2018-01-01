Неплатнику аліментів не можуть завадити виїхати з країни без постанови, – Держприкордонслужба

Слободян сумнівається, що закон передбачає якісь виключення, скажімо для депутатів чи бізнесменів

Аби не випустити неплатника аліментів за кордон, потрібна постанова державного виконавця. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян. «Для того, щоб обмежити ту чи іншу особу у праві виїзду за кордон, повинен бути задіяний спеціальний механізм. У даному випадку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слободян сумнівається, що закон передбачає якісь виключення, скажімо для депутатів чи бізнесменів

Аби не випустити неплатника аліментів за кордон, потрібна постанова державного виконавця. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Для того, щоб обмежити ту чи іншу особу у праві виїзду за кордон, повинен бути задіяний спеціальний механізм. У даному випадку першопричиною для внесення у базу даних і подальшого обмеження у праві виїзду для нас є постанова державного виконавця. Після того, як надходить така постанова, ця особа вноситься у базу даних, і при перетині кордону прикордонник діє відповідно до своїх повноважень», – розповів він.

При цьому Слободян сумнівається, що закон передбачає якісь виключення, скажімо для депутатів чи бізнесменів.

«Якщо постанови немає, то підстав для обмеження виїзду за кордон у прикордонників немає», – резюмував він.

Нагадаємо, 6 лютого в Україні набув чинності закон про обмеження для неплатників аліментів.

Коли сума несплачених аліментів перебільшить суму за півроку, до боржника застосують обмеження до виплати грошей: