Неплатнику аліментів не можуть завадити виїхати з країни без постанови, – Держприкордонслужба
- Сьогодні, 10:03
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Слободян сумнівається, що закон передбачає якісь виключення, скажімо для депутатів чи бізнесменів
Аби не випустити неплатника аліментів за кордон, потрібна постанова державного виконавця. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
«Для того, щоб обмежити ту чи іншу особу у праві виїзду за кордон, повинен бути задіяний спеціальний механізм. У даному випадку першопричиною для внесення у базу даних і подальшого обмеження у праві виїзду для нас є постанова державного виконавця. Після того, як надходить така постанова, ця особа вноситься у базу даних, і при перетині кордону прикордонник діє відповідно до своїх повноважень», – розповів він.
При цьому Слободян сумнівається, що закон передбачає якісь виключення, скажімо для депутатів чи бізнесменів.
«Якщо постанови немає, то підстав для обмеження виїзду за кордон у прикордонників немає», – резюмував він.
Нагадаємо, 6 лютого в Україні набув чинності закон про обмеження для неплатників аліментів.
Коли сума несплачених аліментів перебільшить суму за півроку, до боржника застосують обмеження до виплати грошей:
- у праві на виїзд за кордон;
- керування автівкою;
- користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
- у праві полювати.