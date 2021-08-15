На Запоріжжі неповнолітній підпалив тіло свого знайомого, але уник покарання

Суд застосував до хлопця примусовий виховний захід

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області звільнив від кримінальної відповідальності неповнолітнього, який скоїв умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження і застосував до нього примусовий виховний захід у вигляді передачі під нагляд матері на один рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 11 серпня.

Обвинувачений закінчив навчання в сьомому класі Бердянської ЗОШ №11 і, перебуваючи у гуртожитку 28 листопада 2020 року приблизно о 23 годині, на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків, наніс своєму знайомому суттєвих травм. Зокрема, облив потерпілого етиловим спиртом в межах правої кістки попереку, сідниць, обох стегон, після чого сірниками підпалив рідину на потерпілому.

Згідно з висновком судової медичної експертизи, потерпілий отримав тілесні пошкодження у вигляді опіку полум`ям I-II ступеню: правої кисті, попереку, сідниць, обох стегон, що призвело до шоку легкого ступеню. Розлад здоров`я тривав понад три тижні.

У суді неповнолітній повністю визнав свою провину і розкаявся у скоєному.

Прокурор заявив клопотання про звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності та застосування до нього примусових заходів шляхом передачі під нагляд матері.

Неповнолітній також просив суд застосувати до нього примусові заходи, запевнивши про здатність виправитись та не вчиняти більш суспільно небезпечних діянь.

У підсумку суд дійшов висновків, що матір обвинуваченого неповнолітнього здатна на нього позитивно впливати і має задовільні матеріально-побутові умови для виховання.

Читайте також: