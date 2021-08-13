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    З’явилося відео бійки зі стріляниною у столичному ресторані

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    Конфлікт зі стріляниною стався на літньому майданчику ресторану - З’явилося відео бійки зі стріляниною у столичному ресторані
    Конфлікт зі стріляниною стався на літньому майданчику ресторану
    Фото: скріншот із відео

    Конфлікт виник між двома компаніями чоловіків

    Столичні правоохоронці оприлюднили відео з камер спостереження, що розташовані поруч із рестораном, де 12 серпня ввечері сталася бійка зі стріляниною.

    На відео зафіксовано, як біля закладу харчування між двома компаніями невідомих сталася бійка. Один із опонентів почав хаотичну стрілянину, після чого учасники інциденту втекли.

    Як повідомлялося, що стрілянина сталась у ресторані Favor Park hotel на вулиці Маршала Конєва в Голосіївському районі Києва (житловий масив Теремки-II).

    Київські поліцейські затримали чоловіка, який відкрив стрілянину. Правопорушник перебував у стані алкогольного сп'яніння та не зміг пояснити свої дії.

    Поліцейські виявили та вилучили 14 гільз для пристрою травматичної дії, магазин, імовірно, від пістолету та набої.

    З автомобіля, на якому приїхав правопорушник, слідчі вилучили дозволи на зброю, велику кількість патронів різного калібру, автомат Калашникова та мисливські рушниці.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал зброя ресторан стрілянина
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    З’явилося відео бійки зі стріляниною у столичному ресторані