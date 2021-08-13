США допомогли відкрити у Бердянську базу Морської охорони (фото, відео)

Проєкт міжнародної допомоги з модернізації Морської охорони України триває вже три роки

У Бердянську урочисто відкрили пункт базування дивізіону Морської охорони Держприкордонслужби. Як повідомляє ДПСУ, це стало можливим за підтримки Сполучених Штатів.

Як зазначається, захід відбувся із дотриманням морських прикордонних ритуалів та традицій. Після перерізання стрічки представник посольства США в Україні вручив командиру загону символічний ключ, а командир підрозділу підняв прапор Морської охорони. Корабельним дзвоном відбили ринду, що сповістило про початок відліку часу оновленого підрозділу.

За даними ДПСУ, будівництво сучасного військового містечка відбувалося в межах реалізації міжнародного проєкту розбудови потенціалу морської прикордонної безпеки Програми з питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) Бюро з питань міжнародної безпеки і нерозповсюдження Державного департаменту США.

Сучасний дивізіон Морської охорони Маріупольського загону створено в 2021 році. Він став місцем базування для значної частини корабельно-катерного складу Керченського загону Морської охорони, який у 2014 році, під час окупації Росією Автономної Республіки Крим, зайшов у Бердянськ.

В Дежприкордонслужбі наголошують, що РФ системно нарощує в Азовському морі присутність військових кораблів і катерів, які країна-агресорка застосовує для провокацій щодо цивільних суден, а також корабельно-катерного складу Морської охорони та ВМС ЗСУ.

«Саме тому Морська охорона за підтримки та стратегічного партнерства США забезпечує облаштування підрозділів нового типу із добре підготовленим, екіпірованим та здатним швидко зреагувати персоналом, сучасною технікою і відповідним забезпеченням», – заявили у прикордонному відомстві.

У проєкті використано модульний принцип створення інфраструктури містечка, забезпечена його тривала автономність та мобільність із можливістю розгортання на нових позиціях, де це буде доцільно і виправдано.

Радник посольства США в Україні Кевін Кільєр зазначив, що проєкт міжнародної допомоги з модернізації Морської охорони триває три роки. Ця співпраця включала оновлення приміщень та надання обладнання. Програма (EXBS) витратила майже 6 млн доларів, при цьому 4 млн на об’єкти в Маріуполі та Бердянську.

«І цю роботу ще не завершено, оскільки розпочався новий етап проєктування Центру технічної підтримки в м. Одеса вартістю 12 млн доларів США», – зазначив Кільєр.

Керівник Морської охорони Олег Костур підкреслив, що це буде "грандіозна робота" зі створення сучасних об’єктів для базування і обслуговування корабельно-катерного складу, підготовки, тренування і розміщення персоналу, координаційний центр відстеження надводної обстановки і багато інших складових, включаючи й інтелектуальну.

«Основним потенціалом Морської охорони є персонал. І в кожному проєкті закладається навчання за сучасними методиками, із залученням кращих фахівців міжнародного рівня», – сказав він.

Найближчим часом за підтримки США очікується оновлення корабельно-катерного складу. «Наступного року ми розпочнемо передачу прикордонникам човнів вартістю майже 12 млн доларів США. Ця передача, окрім човнів, також передбачає надання транспортних засобів, спорядження для дайвінгу та правоохоронної діяльності», – наголосив Кільєр.

Такий комплексний підхід дозволить Морській охороні збільшити можливості реагування на зміни обстановки на морі, модернізувати технічну складову Морської охорони, а також в цілому посилити потенціал України в охороні державного кордону на морі та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.