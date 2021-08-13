Напад на Беленюка. Столична поліція відкрила провадження

Олімпійський чемпіон і нардеп Жан Беленюк зазнав нападу на Печерську

На столичному Печерську група невідомих осіб намагалася спровокувати конфлікт із нардепом

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту за участю народного депутата від партії «Слуга народу» Жана Беленюка. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, під час моніторингу мережі інтернет поліцейськими була виявлена публікація, в якій Беленюк повідомляє про інцидент, що стався з ним у центрі столиці.

Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

Як повідомлялося, 13 серпня у центрі Києва група невідомих молодиків провокувала народного депутата від партії «Слуга народу» Жана Беленюка на бійку.

Нагадаємо, борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв фінальну сутичку в угорця Віктора Льорінця з рахунком 5:1 і піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу.

Після сутички Жан, який зазнав травми перед Олімпіадою, накинув на себе прапор України і станцював гопак.

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