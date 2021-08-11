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    У СІЗО знайшли мертвим волинянина, якого підозрювали у вбивстві дружини і доньки

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    62-річного Василя Пилипюка підозрювали у вбивстві сокирою дружини та дочки - У СІЗО знайшли мертвим волинянина, якого підозрювали у вбивстві дружини і доньки
    62-річного Василя Пилипюка підозрювали у вбивстві сокирою дружини та дочки
    Фото: volyn24

    За інформацією ЗМІ, чоловіка нібито вбив один з ув'язнених. Натомість у поліції це спростовують

    У луцькому слідчому ізоляторі помер 62-річний Василь Пилипюк, якого підозрюють у вбивстві сокирою дружини та дочки. Про це повідомляє «Суспільне».

    За словами співробітника пресслужби поліції Волині Олега Плазовського, смерть чоловіка зафіксували 10 серпня, орієнтовно о 21:00. У камері разом з ним перебувало ще четверо ув'язнених. Попередньо тілесних ушкоджень у померлого не виявили. Щоб встановити остаточну причину смерті, тіло направили на експертизу.

    Натомість видання Волинь Post від декількох джерел дізналося, що Пилипюк помер через спричинення йому важких травм, а не через природню смерть. Його нібито вбив один з ув'язнених. Про мотиви вбивства наразі невідомо.

    Нагадаємо, за попередніми даними, 20 липня у Луцьку Пилипюк зарубав сокирою свою 56-річну дружину та 22-річну доньку. Про злочин він розповів сусідці, яка й викликала на місце поліцейських. Чоловік стояв на обліку як сімейний насильник і отримав штраф за побиття дружини та доньки.

    За вбивство йому загрожувало від 10 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.

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    Теги: кримінал СІЗО вбивство смерть Волинська область злочин
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    У СІЗО знайшли мертвим волинянина, якого підозрювали у вбивстві дружини і доньки