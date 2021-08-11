У Києві чоловік під приводом плати за проживання в будинку ошукав 18 людей

Мешканці будинку заплатили шахраю гроші за оренду житла

До співробітників відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції із заявами звернулись мешканці приватного будинку на вулиці Ольжича та повідомили, що їх ошукали. На місце для з’ясування усіх обставин даного правопорушення прибула слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці прийняли заяви від потерпілих та розпочали досудове розслідування.

«Ми встановили, що правопорушник повідомив усім мешканцям неправдиву інформацію про те, що він збирає для передачі власнику будинку кошти за проживання. Таким чином він ошукав 18 людей, які орендують будинок у Шевченківському районі Києва. Ми затримали зловмисника та зібрали необхідну доказову базу, аби повідомити йому про підозру у скоєнні злочину. Затриманий – раніше не судимий 38-річний житель Вінницької області», – розповів слідчий відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Євген Патюк.

Наразі досудове розслідування, яке було розпочате за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, завершено. Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Шевченківського районного суду столиці.

За скоєне обвинуваченому загрожує до трьох років позбавлення волі.

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