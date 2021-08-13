Поліція знайшла арсенал зброї в автівці чоловіка, що стріляв у столичному ресторані (фото)

Поранений учасник конфлікту від госпіталізації та заяви про злочин відмовився

Київські поліцейські затримали чоловіка за конфлікт зі стріляниною в ресторані в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, 12 серпня ввечері до поліції Києва на спецлінію 102 надійшов виклик про бійку та стрілянину на вулиці Маршала Конєва. На адресу виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

Після проведення першочергових слідчих дій, перегляду відео з камер спостереження, що розташовані поруч із місцем події, та опитування свідків інциденту правоохоронці встановили, що біля закладу харчування між двома компаніями невідомих сталася бійка.

«Один із опонентів почав хаотичну стрілянину, після чого учасники інциденту втекли. На момент приїзду правоохоронців зловмисник, що влаштував стрілянину, перебував на місці події разом із опонентом, який під час штовханини отримав тілесні ушкодження, але від госпіталізації та написання заяви відмовився. Правопорушник знаходився у стані алкогольного сп'яніння та не зміг пояснити свої дії. Поліцейські виявили та вилучили 14 гільз для пристрою травматичної дії, магазин, імовірно, від пістолету та шість предметів, схожих на набої», – розповів т.в.о. начальника Голосіївського управління поліції Петро Білаш.

З автомобіля, на якому приїхав правопорушник, слідчі вилучили дозволи на зброю, велику кількість патронів різного калібру, предмети, схожі на автомат Калашникова та мисливські рушниці. Все вилучене відправлено на проведення відповідних експертиз.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженець Донеччини, 1986 року народження.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури Києва вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

«Ми встановлюємо інших учасників події та походження вилучених предметів», – додав Білаш.

Раніше повідомлялося, що стрілянина сталась у ресторані Favor Park hotel на вулиці Маршала Конєва в Голосіївському районі Києва (житловий масив Теремки-II).