На Ізраїль очікують нові вибори: у Кнесеті не змогли сформувати коаліцію



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Бені Ганц не зміг сформувати урядову коаліцію

У ніч на 21 листопада спливає відведений 28-денний термін на формування урядової коаліції

Голова блоку партій «Кахоль-Лаван» Бені Ганц, який вважається головним опонентом нинішнього прем'єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, не зміг сформувати урядову коаліцію. У середу, 20 листопада, про це заявила опозиційна до Нетаньяху політична сила, передає агенція новин Reuters.

Саме в ніч на 21 листопада спливає відведений 28-денний термін на формування урядової коаліції. Раніше цього дня Нетаньягу востаннє звернувся до Ганца з пропозицією створити уряд національної єдності. Ганц у відповідь звинуватив Нетаньягу, що саме той «знехтував єдністю» через свою позицію, передає агенція новин AFP.

Тож Ганц має повернути мандат на створення нового уряду президенту Ізраїлю Реувену Рівліну.

Раніше аналогічна спроба Нетаньягу так само завершилася нічим. Тепер на країну, найімовірніше, чекають треті парламентські вибори протягом року.

Нагадаємо, після парламентських виборів у квітні Нетаньягу не зміг у відведений законом термін домовитися про створення коаліції, тож Кнесет довелося розпустити й призначити повторне голосування на 17 вересня.

У результаті виборів до Кнесету блок партій «Кахоль-Лаван» отримав на одне місце більше, ніж партія Нетаньягу «Лікуд». Згідно з остаточними результатами голосування, «Лікуд» здобув 32 мандати, а «Кахоль-Лаван» - 33. Водночас Натаньягу мав більшу підтримку в парламенті - за його кандидатуру на посаду глави нового уряду висловилися 55 депутатів, а на підтримку Ганца - 54.

Після цього президент Ізраїлю закликав обидві найбільші партії до формування широкої коаліції. Біньямін Нетаньягу також запропонував «Кахоль-Лавану» сформувати коаліцію, зазначивши, що іншого варіанту не існує. Однак Бені Ганц заявив, що його політична сила отримала в Кнесеті на одне місце більше, тому посаду голови уряду має обійняти саме він. Він також відхилив можливість формування уряду на чолі з Нетаньягу, назвавши як причину обвинувачення проти чинного прем'єра в корупції.

Джерело: DW