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    У світі

    Президент Ізраїлю доручив Нетаньягу сформувати новий уряд

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    17 вересня в Ізраїлі відбулись другі за рік дострокові вибори до Кнесету - Президент Ізраїлю доручив Нетаньягу сформувати новий уряд
    17 вересня в Ізраїлі відбулись другі за рік дострокові вибори до Кнесету

    Нетаньягу отримав мандат на формування нового уряду Ізраїлю за результатами виборів, які відбулися в країні 17 вересня

    Президент Ізраїлю Реувен Рівлін 25 вересня доручив прем'єрміністру Біньяміну Нетаньягу сформувати новий уряд країни.

    Про це повідомляє Reuters.

    Так, Нетаньягу отримав мандат на формування нового уряду Ізраїлю за результатами виборів, які відбулися в країні 17 вересня.

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    «Я вирішив надати вам, сер, можливість скласти уряд», — сказав Рівлін під час церемонії висування кандидатів.

    Як повідомлялося, 25 вересня Центральна виборча комісія Ізраїлю оголосила офіційні результати виборів.  «Лікуд» Біньяміна Нетаньягу набрав 68 голосів і у результаті відібрав 32-й мандат у «Яадут ха-Тора».

    Нагадаємо, 17 вересня в Ізраїлі відбулись другі за рік дострокові вибори до Кнесету.

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