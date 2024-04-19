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Помірний дощ та 13° тепла: прогноз погоди на 19 квітня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Помірний дощ та 13° тепла: прогноз погоди на 19 квітня
На Київщині 19 квітня вночі помірний, вдень невеликий дощ
фото: Наталія Порощук, «Главком»

У Києві вночі 4-6°, вдень близько 10° тепла

19 квітня в Україні хмарно, очікується помірний дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні, крім південно-східної частини та крайнього заходу, невеликий, вночі у більшості північних областей помірний дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Помірний дощ та 13° тепла: прогноз погоди на 19 квітня фото 1

Температура вночі 2-7° тепла (у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, на Закарпатті сильні заморозки 0-3°), вдень 8-13° тепла; на сході та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 14-19°. В Карпатах невеликий сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

19 квітня на Київщині хмарно, вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7°, вдень 8-13°; у Києві вночі 4-6°, вдень близько 10°.

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Теги: погода прогноз погоди Україна свята

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