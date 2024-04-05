Дощ та до 16° тепла: прогноз погоди на 5 квітня

5 квітня в Одеській, Вінницькій та Житомирській областях невеликий, в Карпатах та на Закарпатті помірний дощ

На високогір'ї Карпат 5 квітня очікується дощ з мокрим снігом

5 квітня в Україні очікується помірний дощ та до 15-20° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень у західних, Одеській, Вінницькій та Житомирській областях невеликий, а в Карпатах та на Закарпатті помірний дощ; на решті території без опадів. Вітер південно-західний (на Лівобережжі - північний), 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у північних областях місцями 0-2° морозу, вдень 11-16° тепла; на Закарпатті та у південній частині вночі 4 - 9° тепла, вдень 15-20°.

На високогір'ї Карпат дощ з мокрим снігом; температура вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

На Київщині 5 квітня марно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 13-15°.