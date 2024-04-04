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Вчені пояснили причину аномально спекотної погоди останнього часу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вчені пояснили причину аномально спекотної погоди останнього часу
Ель-Ніньйо – феномен різкого підвищення температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану
фото із відкритих джерел

Науковці пов’язують втрату льоду в Арктиці з впливом Ель-Ніньо

Вчені Університету штату Нью-Йорк в Олбані та Нанкінського університету інформаційних наук та технологій у Китаї пояснили виникнення аномально спекотної погоди. Згідно з результатами дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, танення арктичного льоду сприяє посиленню амплітуди Ель-Ніньо.

Поєднання моделювання клімату та даних спостережень показало, що нинішня взаємодія арктичного морського льоду з атмосферою знижує силу Ель-Ніньо на 17% порівняно зі сценарієм, у якому арктичний лід втрачено. Водночас кількість морського льоду, яка зберігається протягом арктичного літа, вже скоротилася на 12,2%. І прогнозується, що до 2040 року регіон може пережити перше літо без льоду.

Вчені пояснили причину аномально спекотної погоди останнього часу фото 1

Ель-Ніньо, або Південна осциляція, зосереджена в тропічній частині Тихого океану, є коливанням температури приповерхневого шару води і є ключовим фактором мінливості клімату в усьому світі. Як тепла фаза, Ель-Ніньо, так і холодніша фаза, Ла-Нінья, впливають на погодні умови.

Ель-Ніньйо – феномен різкого підвищення температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що означає сильну спеку, засухи та катастрофічні наводнення і опади у багатьох регіонах світу. 

До слова, у кількох районах земної кулі, ймовірно, спостерігатиметься рекордна спека до червня 2024 року в результаті явища Ель-Ніньо. Результати дослідження опубліковані у журналі Scientific Reports.

Кліматологи змоделювали вплив Ель-Ніньо 2023-2024 років на регіональні зміни середніх температур приземного повітря на поточний рік порівняно із середнім значенням за 1951-1980 роки. За помірного сценарію Ель-Ніньо в Бенгальській затоці та на Філіппінах передбачається рекордна середня температура приземного повітря за цей період.

За умови сильного Ель-Ніньо спостерігатимуться рекордні середні температури приземного повітря у Карибському морі, Південно-Китайському морі, а також у районах Амазонки та Аляски. Автори попереджають, що рекордні середні температури, найімовірніше, поставлять під загрозу нинішню здатність регіонів справлятися з наслідками надмірної спеки.

Читайте також: Насувається Ель-Ніньо. Метеорологи повідомили про невідворотні наслідки
Теги: засушлива погода феномен повітря спека погода

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