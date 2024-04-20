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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 квітня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 квітня
Вночі у західних, північних та Вінницькій областях сильні заморозки 0-3°
фото: Наталія Порощук, «Главком»

Вдень в південних, центральних областях та в Криму помірні, у Житомирській, Хмельницькій та Харківській областях невеликі дощі

19 квітня в Україні хмарно з проясненнями, вночі без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі без опадів, вдень в південних, центральних областях та в Криму помірні, у Житомирській, Хмельницькій та Харківській областях невеликі дощі. Вітер південно-східний (на півдні та південному сході країни північно-східний), 7-12 м/с, вдень на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі у західних, північних та Вінницькій областях сильні заморозки 0-3°, на решті території нічна температура 3-8° тепла (на Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині на поверхні грунту заморозки 0-5°); вдень 11-16° тепла, на сході та південному сході країни 17-22°; на високогір'ї Карпат вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

20 квітня на Київщині попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Очікується мінлива хмарність, без опадів
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 квітня фото 1

Температура по області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-2°, вдень 13-15° тепла. Вночі 20 квітня по м. Києву очікуються заморозки 0-2°, І рівень небезпечності, жовтий.

Вночі 20 квітня по Київській області сильні заморозки 0-3°, II рівень небезпечності, помаранчевий.

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Теги: прогноз погоди свята Україна погода

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