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16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 квітня – Всесвітній день голосу
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна залишати немитий посуд

16 квітня відзначається Всесвітній день голосу, День Чарлі Чапліна та Всесвітній день крапки з комою. Віряни вшановують пам’ять мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси.

Всесвітній день голосу

16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

16 квітня щороку відзначається Всесвітній день голосу. Голос – це справжній дар, адже без нього значно утруднюється спілкування між людьми. Багато наук вивчають людський голос – біологія, медицина, психологія, лінгвістика, музика. Проте ми звикли сприймати звук голосу як належне, і починаємо думати про нього тільки тоді, коли раптом його втрачаємо. На жаль, в повсякденності є чимало факторів, які можуть пошкодити наш голос, серед них – паління, алкоголь, стрес та крик.

День Чарлі Чапліна

16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щорічно 16 квітня відзначається День Чарлі Чапліна, бо саме цього дня у 1889 році народився легендарний актор та режисер, класик німого кіно. Чарлі Чапліна вважають зворушливим талановитим митцем, який майстерно володів акторською грою навіть без слів. Чаплін належить до списку найуспішніших коміків, адже він геніально комбінував гумор з трагізмом.

Всесвітній день крапки з комою

16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Щорічно 16 квітня відзначається дуже важливе свято – Всесвітній день крапки з комою (World Semicolon Day). Подію започаткувала Емі Блеуел у 2016 році. Її батько покінчив життя самогубством, тому Емі вирішила у 2013 році створити проєкт «Крапка з комою», аби допомагати людям запобігти суїциду в складних життєвих ситуаціях. Сумно, але сама Бреуел також незабаром здійснила самогубство(2017 рік). Всесвітній день крапки з комою має за мету інформування людства щодо проблеми суїциду, підвищення освіченості в питаннях психічного здоров’я, надання допомоги людьми, що пережили спробу самогубства тим, хто у відчаї.

Крапка з комою «;» символізує незакінчене життя: потрібно жити далі, адже це ще не крапка. 16 квітня люди діляться власними історіями тяжких періодів життя та роблять тату із зображенням крапки з комою.

Яке сьогодні релігійне свято

Велика середа – третій день останнього тижня перед Великоднем, званого Страсним. Цього дня востаннє в церквах читається літургія Передосвячених дарів. У Страсну середу згадується, як первосвященики вирішили схопити Ісуса і вбити його, а в апостола Іуди з'явився намір зрадити свого вчителя.

16 квітня у церковному календарі – День мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси. Святі мучениці Агапія, Ірина і Хіонія були рідними сестрами і жили на рубежі III і IV століть поблизу італійського міста Аквілєї. Вони залишилися сиротами в юному віці. Дівчата вели благочестиве християнське життя і відхиляли залицяння численних женихів.

Молодшу сестру Ірину лякали тим, що віддадуть у публічний будинок. Сисиній віддав наказ солдатам відвести дівчину в зазначене місце. По дорозі конвоїрам з'явилися два ангели у вигляді світлих воїнів, які передали їм новий наказ: відвести Ірину на високу гору і залишити там. Виконавши доручення, вони доповіли про це правителю – Сисиній лютував. Прийшовши до гори із загоном солдатів, він побачив Ірину на неприступній вершині. Тоді один з його воїнів поранив святу стрілою. Помолившись, мучениця Ірина лягла на землю та померла за день до Великодня 304 року. Пізніше свята великомучениця Анастасія дізналася про смерть святих сестер і з честю поховала їх тіла.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто залишати брудним будинок.
  • Не можна також залишати немитий посуд.
  • Не давайте грошей в борг.
  • Не сваріться і не лайтеся.
  • Тримайтесь подалі від водойм і не поливайте кімнатні рослини.

Народні прикмети

  • Чути гуркіт грому – до тривалої негоди;
  • південний вітер на хороший урожай ярих;
  • йде дощ, значить весна буде похмурою і пізньою;
  • коні похропують на негоду.

Пам’ятні події 16 квітня

  • 1178 рік до н. е. – повне сонячне затемнення, за підрахунками вчених Одіссей повертається на Ітаку після 20-річного походу з Троянської війни;
  • 73 рік – римляни захоплюють юдейську фортецю Масада;
  • 1346 рік – Стефан Душан проголошує заснування Сербської імперії;
  • 1574 рік – перша документальна згадка про вертеп на українських землях, записана до Заславської замкової книги;
  • 1632 рік – засновують Києво-Могилянську академію;
  • 1705 рік – англійська королева Анна посвячує Ісаака Ньютона у лицарі – це перше в англійській історії звання лицаря, надане за наукові заслуги;
  • 1848 рік – цісар Фердинанд I підписує патент «Про знесення всякої роботизни й інших підданських повинностей у Галичині», яким найраніше в імперії скасовує панщину;
  • 1871 рік – приймають конституцію Німецької імперії, що діяла до 1919 року, тоді Берлін стає столицею Німецької імперії;
  • 1912 рік – англійка Гаррієт Квімбі стає першою жінкою, що перелетіла Ла-Манш літаком;
  • 1936 рік – у Львові розпочинаються масові політичні виступи робітників міста проти уряду Польщі;
  • 1947 рік – Бернард Барух вперше вживає термін «Холодна війна» для позначення відносин між СРСР і США;
  • 1995 рік – починає діяти телефонний міжнародний код «380» для України;
  • 2000 рік – на референдумі більшість жителів України підтримують ідею скорочення загальної кількості народних депутатів України від 450 до 300, позбавлення їх недоторканності і право президента на розпуск парламенту;
  • 2000 рік – Георгій Гонгадзе та Олена Притула засновують «Українську правду», перше україномовне інтернет-видання;
  • 2003 рік – підписують Афінський договір, за яким 10 нових країн стали членами ЄС: Мальта, Кіпр, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина і Угорщина.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Леонід, Михайло, Павло, Василина, Галина, Ірина, Ніка.

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Теги: свято традиції свята Україна релігія церква

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