Дощ та шквальний вітер: увечері столицю накрила негода

На кадрах видно, що вітер зірвав гілки з дерев

Під вечір У Києві різко змінилася погода

Увечері 14 квітня Київ накрила негода. Про це повідомляють місцеві в соцмережах.

Столицю накрила злива і шквальний вітер, який зривав гілки з дерев.

За прогнозами синоптиків, 14 квітня на Київщині ввечері очікувався короткочасний дощ, гроза.

Нагадаємо, 2 квітня у столицю прийшла пилова буря. Зокрема, її могли спостерігати мешканці правого берега та низки районів. Територію міста покрила пилова хмара, яка віддалено нагадує туман.

Раніше повідомлялося, що надвечір 29 березня Київ накрила негода – небо затягли хмари, пішов дощ із градом, чутно грім.