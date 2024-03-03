Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня

Синоптики прогнозують, що у Києві та області в понеділок не очікується опадів

4 березня, в західних областях Україні очікується невеликий дощ, у Києві та області без опадів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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«4-5 березня без опадів, лише у західних областях невеликий дощ. 6 березня в Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в західних областях 4-5 березня 0-6° тепла; вдень 5-13° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 16° тепла. 6 березня у більшості областей зниження денної температури до 0-8° тепла», – йдеться у повідомленні.

Синоптики прогнозують, що у Києві та області в понеділок без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла; на Київщині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла.

7- 8 березня у Києві не очікується опадів. Температура вночі 7 березня 0-2° морозу, 8 березня 3-5° морозу; вдень 2-4° тепла; по області вночі 7 березня від 2° тепла до 3° морозу, 8 березня 1-6° морозу; вдень 0-5° тепла.