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Посол США відповіла, чи варто очікувати запрошення України до НАТО цього року

Діана Гасюк
glavcom.ua
Посол США відповіла, чи варто очікувати запрошення України до НАТО цього року
Посол США при НАТО Джуліанна Сміт
фото з відкритих джерел

Київ та деякі союзники в НАТО, зокрема в Східній Європі наполягають на запрошенні до членства

Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що не очікує, що Альянс запросить Україну до членства на своєму саміті, який відбудеться у Вашингтоні у липні цього року. Про це передає Reuters.

«Що стосується саміту цього літа, я не очікую, що альянс надасть запрошення на цьому етапі», – сказала Сміт.

За її словами, після Вільнюського саміту 2023 року велась наполеглива робота над низкою кроків, щоб продовжувати допомагати Україні у проведенні необхідних реформ, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції.

«І ми продовжуємо зосереджуватися насамперед на підтримці їх у нинішній боротьбі і забезпеченні їхньої перемоги на полі бою», – додала посол США при НАТО.

Журналісти зазначили, що Київ та деякі союзники в НАТО, зокрема в Східній Європі наполягають на запрошенні до членства, хоча й визнають, що Україна не може вступити, перебуваючи в стані війни.

На саміті в Литві минулого року лідери НАТО заявили, що майбутнє України – в альянсі, але не стали надавати запрошення або встановлювати часові рамки членства.

Раніше повідомлялося, що НАТО змінює свій підхід до допомоги українцям та розглядає можливість взяти на себе координацію постачання зброї Україні. 

Як повідомлялося, російські сили, схоже, поступово зменшують інтенсивність наступальних дій на полі бою в Україні, але готуються до чергового штурму в районі стратегічно важливого міста Авдіївка Донецької області.

До слова, Німеччина та інші країни НАТО за п’ять років повинні бути готовими до війни.

Теги: НАТО запрошення Україна Авдіївка посол Німеччина

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