Посол США відповіла, чи варто очікувати запрошення України до НАТО цього року

Київ та деякі союзники в НАТО, зокрема в Східній Європі наполягають на запрошенні до членства

Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що не очікує, що Альянс запросить Україну до членства на своєму саміті, який відбудеться у Вашингтоні у липні цього року. Про це передає Reuters.

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«Що стосується саміту цього літа, я не очікую, що альянс надасть запрошення на цьому етапі», – сказала Сміт.

За її словами, після Вільнюського саміту 2023 року велась наполеглива робота над низкою кроків, щоб продовжувати допомагати Україні у проведенні необхідних реформ, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції.

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«І ми продовжуємо зосереджуватися насамперед на підтримці їх у нинішній боротьбі і забезпеченні їхньої перемоги на полі бою», – додала посол США при НАТО.

Журналісти зазначили, що Київ та деякі союзники в НАТО, зокрема в Східній Європі наполягають на запрошенні до членства, хоча й визнають, що Україна не може вступити, перебуваючи в стані війни.

На саміті в Литві минулого року лідери НАТО заявили, що майбутнє України – в альянсі, але не стали надавати запрошення або встановлювати часові рамки членства.

Раніше повідомлялося, що НАТО змінює свій підхід до допомоги українцям та розглядає можливість взяти на себе координацію постачання зброї Україні.

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Як повідомлялося, російські сили, схоже, поступово зменшують інтенсивність наступальних дій на полі бою в Україні, але готуються до чергового штурму в районі стратегічно важливого міста Авдіївка Донецької області.

До слова, Німеччина та інші країни НАТО за п’ять років повинні бути готовими до війни.