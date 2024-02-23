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Ймовірність перемоги України у війні: німці висловили свою думку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ймовірність перемоги України у війні: німці висловили свою думку
Німці висловили скепсис щодо перемоги України
фото із відкритих джерел

Лише чверть німців припускають, що Україна може перемогти Росію

Після двох років з дня початку повномасштабних бойових дій в Україні лише кожен четвертий німець (25%) вірить у те, що Україна може здобути перемогу у війні проти Москви. Такими є результати опитування соціологічного інституту Ipsos, оприлюднені виданням Deutsche Welle. При цьому 40% німців вважають такий варіант нереалістичним, а 35% – не можуть дати відповідь на це питання.

Видання зазначає, що опитування виявило явні регіональні відмінності в позиціях німців. Якщо у східних федеральних землях перемогу України вважає за можливою лише кожен п'ятий (20%), то в західних землях – кожен четвертий (26%).

У той же час поразку України вважають реалістичною майже половина східних німців (46%) та 39% західних німців.

Відмінності у позиціях німців щодо України також пов'язані і з приналежністю їх до тієї чи іншої політичної партії. Так, майже половина прихильників партії «зелених» (47%) переконана, що Україна ще має шанси перемогти Росію, лише 21% із цієї категорії респондентів має сумніви щодо цього.

Серед прихильників соціал-демократів, християнських демократів та лівих впевнених у можливості перемоги України менше – відповідно 37, 32 та 32%.

Тим часом, в електораті правої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдГ) та «Союзу Сари Вагенкнехт» у можливість перемоги України над Росією вірить лише кожен десятий (11%). 69% прихильників АдГ та 62% прихильників «Союзу Сари Вагенкнехт» упевнені в тому, що Україна вже не має шансів вистояти проти Росії.

До слова, близько 40% жителів Німеччини вважають, що уряд ФРН надає Україні військову допомогу в надто великих обсягах. Про це повідомляє інформаційне агентство DPA з посиланням на результати дослідження, проведеного соціологічним інститутом YouGov. За його даними, такої думки дотримуються 39% респондентів. Загалом у дослідженні взяли участь 2490 осіб.

Автори дослідження стверджують, що 26% німців вважають поточні обсяги постачання озброєння в Україну правильним. При цьому 18% громадян ФРН вважають, що Берліну необхідно їх збільшити. 17% опитаних, що залишилися, не змогли відповісти на запитання.

Зазначається, що найсильніший скептицизм щодо постачання озброєнь Києву відчувають прихильники партії «Альтернатива для Німеччини» (АдГ). З них 68% респондентів вважають, що Берліну слід скоротити поточні постачання військової техніки, стрілецької зброї та інших озброєнь. За збільшення постачання виступають 28% прихильників АдГ.

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Теги: перемога Україна війна Німеччина соцопитування росія

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