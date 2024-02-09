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«Рамштайн-19»: Пентагон повідомив, хто очолить засідання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Рамштайн-19»: Пентагон повідомив, хто очолить засідання
Міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня вирушить до Брюсселя
фото з відкритих джерел

Глава Пентагону візьме участь у нараді міністрів оборони НАТО 15 лютого в штаб-квартирі Альянсу

Глава Пентагону Ллойд Остін очолить засідання контактної групи у форматі «Рамштайн», яке має відбутися 14 лютого в Брюсселі. Про це повідомив прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

«Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун наступного тижня вирушать до Брюсселя, Бельгія, щоб провести 14 лютого особисте засідання Контактної групи з оборони України. Це буде 19-те засідання UDCG відтоді, як держсекретар Остін сформував міжнародну групу у квітні 2022 року», – сказав Райдер під час брифінгу.

За його словами, Остін і Браун приєднаються до міністрів оборони і високопоставлених військових чиновників майже 50 країн, щоб обговорити триваючу кризу в Україні та підтримку з боку міжнародної спільноти в наданні українському народу засобів, необхідних для захисту його суверенної території.

Перебуваючи в Брюсселі, глава Пентагону також візьме участь у нараді міністрів оборони НАТО 15 лютого в штаб-квартирі Альянсу.

Раніше у НАТО розповіли, коли відбудеться чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». 

Нагадаємо, під час останнього засідання «Рамштайн» були обговорені питання збільшення поставок Україні далекобійної зброї, а також порушувалися тема адаптації зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ.

Теги: США Пентагон Україна війна

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