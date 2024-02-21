На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому

М'яса в Кремля багато, але пускати в хід стає важче

Здається путін вирішив по максимуму використати паузу з наданням допомоги Україні від США, і буде валити на всіх ділянках фронту два тижні по максимуму. Це неприємно, але непогано.

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Як мінімум розвідка у нього працює явно не дуже добре. Це у принципі було ясно в 2022-му під час вторгнення. Відсутність американських пакетів відчутна для нас, але сюрпризи в нас також ще є.

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Активне сточування військ об нові Авдіївки може зруйнувати його плани по генеральному наступу на Харків ближче до літа. Так м'яса в нього багато, але пускати в хід стає важче. Саме тому зараз на фронт прибуло багато різних найманців зі всього світу. Ще два тижні тому наша розвідка фіксувала малайзійців під Донецьком. Може виявитися так, що на фоні масштабних втрат нових мобілізованих сил вистачить тільки на підтримку лінії фронту.

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Ніхто зараз не робить більшого внеску в отримання нового пакету допомоги від США для нас ніж путін. Його масштабний наступ виставляє республіканців безвідповідальними ідіотами, завдаючи серйозного удару по їх рейтингу.

Буде важко. Потім буде легше. Два тижні мінімум будуть дуже складні. Мобілізуйтесь своїми ресурсами. Донатьте. Вступайте в ЗСУ.

Без цього перемоги не буде.