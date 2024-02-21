Головна Думки вголос Віктор Андрусів
search button user button menu button
Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому

glavcom.ua
Путін використовує слабкість США на максимум
фото з відкритих джерел

М'яса в Кремля багато, але пускати в хід стає важче

Здається путін вирішив по максимуму використати паузу з наданням допомоги Україні від США, і буде валити на всіх ділянках фронту два тижні по максимуму. Це неприємно, але непогано.

• 1 •

Як мінімум розвідка у нього працює явно не дуже добре. Це у принципі було ясно в 2022-му під час вторгнення. Відсутність американських пакетів відчутна для нас, але сюрпризи в нас також ще є.

• 2 •

Активне сточування військ об нові Авдіївки може зруйнувати його плани по генеральному наступу на Харків ближче до літа. Так м'яса в нього багато, але пускати в хід стає важче. Саме тому зараз на фронт прибуло багато різних найманців зі всього світу. Ще два тижні тому наша розвідка фіксувала малайзійців під Донецьком. Може виявитися так, що на фоні масштабних втрат нових мобілізованих сил вистачить тільки на підтримку лінії фронту.

• 3 •

Ніхто зараз не робить більшого внеску в отримання нового пакету допомоги від США для нас ніж путін. Його масштабний наступ виставляє республіканців безвідповідальними ідіотами, завдаючи серйозного удару по їх рейтингу.

Буде важко. Потім буде легше. Два тижні мінімум будуть дуже складні. Мобілізуйтесь своїми ресурсами. Донатьте. Вступайте в ЗСУ.

Без цього перемоги не буде.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна військова допомога США Україна росія путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Байден підписав закон про лендліз для захисту демократії в Україні 9 травня 2022 року
Лендліз мертвий? Курт Волкер нагадав про альтернативний спосіб допомоги Україні
1 лютого, 15:15
Буданов заявив що Путін під час свого візиту до Північної Кореї домовлятиметься про подальшу співпрацю щодо ракетних технологій
Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні
30 сiчня, 18:06
Житель Донеччини воював у складі окупаційної армії
Українець добровільно вступив до російської армії, воював проти ЗСУ та потрапив у полон
27 сiчня, 15:42
Нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському Ярославлі
Атака БпЛА на нафтопереробний завод у Ярославлі (відео)
29 сiчня, 11:22
Український прем'єр провів онлайн-розмову зі своїм колегою – Люком Фріденом
Ще одна країна долучилась до коаліції F-16 – Шмигаль
29 сiчня, 21:10
Збиття А-50 над Азовським морем: російські ЗМІ підтвердили загибель командира літака
Збиття А-50 над Азовським морем: російські ЗМІ підтвердили загибель командира літака
3 лютого, 00:20
Як зазанчив лідер сенатської більшості Конгресу, за законопроєкт без пункту про безпеку кордону проголосує достатня кількість республіканців
Сенат голосуватиме за «план Б» щодо фінансування України
7 лютого, 16:27
Зеленський назвав Сирського «найбільш досвідченим українським командувачем»
Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України
8 лютого, 18:45
ЗСУ просунулися на одному з напрямків: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на одному з напрямків: аналіз ISW
9 лютого, 06:50

Віктор Андрусів

На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
Як Росія намагається пересварити нас із сусідами
Як Росія намагається пересварити нас із сусідами
Те, що зараз відбувається у війні дуже нагадує події на Майдані
Те, що зараз відбувається у війні дуже нагадує події на Майдані
Путін сам себе підставив
Путін сам себе підставив
Сценарій довгої війни. До чого ми маємо бути готові
Сценарій довгої війни. До чого ми маємо бути готові
Ув'язнення Гіркіна – це символ краху «вставання з колін» Росії
Ув'язнення Гіркіна – це символ краху «вставання з колін» Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Проблеми у відносинах із Польщею. Історик Грицак дав пораду українцям
43K
Скільки військових ЗСУ потрапили в полон в Авдіївці: дані The New York Times
37K
Блокада кордону: Польща виставила нові умови Україні
21K
Вони хочуть перетворити Київ на Авдіївку. Про план Московської церкви в Україні
15K
Розвідка назвала три сильні сторони росіян на полі бою
14K
«Розбомблений» Таллінн: мешканці столиці Естонії шоковані

Новини

«Справа Пашинського». Пряма трансляція з Вищого антикорупційного суду
Сьогодні, 16:13
«Метінвест» спрямував на розвиток тактичної медицини майже 15 млн грн
Сьогодні, 13:58
Україна впустила до себе американського лобіста Новинського та Московської церкви (фото)
Сьогодні, 13:09
Справа Пашинського. Асоціація підприємств оборонпрому звернулася до Вищого антикорупційого суду
Сьогодні, 11:05
США готують пакет санкцій проти РФ, окупанти вивозять знищену техніку з Авдіївки: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Хмарно, невеликі опади: прогноз погоди на 21 лютого
Сьогодні, 04:51

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua