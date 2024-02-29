Що буде з РФ після перемоги України: цікавий момент у резолюції Європарламенту

Ірина Геращенко: «Європарламент в своїй резолюції фіксує, що перемога України у війні призведе до «деімперіалізації й де колонізації РФ»

У резолюції Європарламенту, яку він ухвалив сьогодні переважною більшістю голосів на підтримку України, є цікавий момент щодо того, яке майбутнє чекає на Росію після перемоги України. На цьому наголосила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

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Геращенко наголосила, що Європарламент в своїй резолюції зафіксував, що перемога України у війні призведе до «деімперіалізації й де колонізації РФ».

«Поки маніяк Путін несе маячню про «денацифікацію», над якою сміється навіть американський Карлсон, Європарламент в своїй резолюції фіксує, що перемога України у війні призведе до «деімперіалізації й де колонізації РФ», – написала Геращенко.

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Вона також зацитувала фрагмент із резолюції. «Вирішальна перемога України може призвести до справжніх змін у Російській Федерації, зокрема до деімперіалізації, деколонізації та рефедералізації, які є необхідними умовами для встановлення демократії в Росії», – йдеться у повідомленні.

Нардепка також подякувала всім європейським друзям, які готували резолюцію і які так точно визнали проблеми сучасної Росії.

Нагадаємо, сьогодні, 29 лютого, Європарламент переважною більшістю голосів ухвалив резолюцію, в якій закликає держави ЄС підтримувати Україну зброєю у необхідних обсягах «до перемоги». За проголосували 451 депутат, проти – 46 і 49 утрималися.

У тексті євродепутати наголошують, що головна мета підтримки України має полягати у тому, щоб вона перемогла у війні, тому що інакший результат загрожує серйозними наслідками, оскільки із розв’язки в Україні зроблять для себе висновки інші авторитарні правителі, які задумуються про силові методи для досягнення своїх цілей.

Депутати наголошують, що для того, щоб перемога України була можливо, не має бути «встановлених обмежень» на військову допомогу для України, і Європарламент вважає за необхідне надати Києву усе необхідне для того, щоб врешті повернути контроль над усіма окупованими територіями.