Байден прокоментував провал голосування за допомогу Україні

У провалі голосування Байден звинуватив колишнього президента США Дональда Трампа

Президент США Джо Байден різко розкритикував республіканців після того, як Сенат заблокував двопартійну угоду щодо кордону та пакет зовнішньої допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Про це пише CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Байден сказав, що «ніколи не думав, що побачить щось подібне до того, що бачимо зараз» на Капітолійському пагорбі.

Він звинуватив свого опонента, колишнього президента Дональда Трампа, в тому, що він дзвонив і «погрожував» конгресменам «помститися», якщо вони підтримають пакет, який також включає фінансування для України та Ізраїлю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні. Проти прискореного подальшого розгляду законопроєкту, висловилось 50 американських сенаторів. Так, законопроєкт не набрав потрібних 60 голосів.

Після цього Сенат може винести на голосування так званий «план Б» – законопроєкт, із якого виключать усі норми про кордон. Тобто далі голосуватимуть лише за виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

До того ж, Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд.

Як повідомлялося, лідер сенатської більшості Конгресу США Чак Шумер планує вилучити двопартійну угоду про безпеку кордонів із законопроєкту про надзвичайні оборонні витрати і винести на розгляд Сенату 7 лютого лише розгляд пакета фінансування України, Ізраїлю, Тайваню, а також гуманітарної допомоги Україні і Сектору Гази.