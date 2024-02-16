Представник Держдепу США відповів, чи можуть Україну запросити до НАТО цього року

Наразі пріоритетом Альянсу є надання Україні допомоги для захисту країни від агресії Росії

Україну не запросять вступити до НАТО цього року на літньому саміті в Вашингтоні. Про це заявив представник Держдепу США Даніел Сайзек в інтерв'ю «Суспільному».

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«Члени НАТО знають і розуміють, що українці хочуть стати членом НАТО відразу і якнайшвидше. Чесно кажучи, це не очікується на саміті НАТО цього року. Мабуть, після війни», – сказав Сайзек.

За його словами, наразі пріоритетом Альянсу є надання Україні допомоги для захисту країни від агресії Росії, а в межах Сенату США продовжиться співпраця з реформ в Україні.

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Водночас представник Держдепу зазначив, що принципове рішення НАТО щодо вступу України залишається одностайним, та згадав саміт у Вільнюсі минулого року, де всі країни-члени підтвердили, що «Україна має місце в НАТО».

Раніше повідомлялось, що країни НАТО планують відкрити навчальний центр для підготовки бійців Збройних сил України, що допоможе Києву перейти до стандартів Альянсу.

Як зазначається, новий проєкт, який доповнить навчальну місію Європейського Союзу повинен допомогти Україні не тільки здійснити військову підготовку своїх військовослужбовців, але й навчити їх стратегії військового управління.

Естонія сподівається отримати чіткі сигнали для України щодо можливості вступу до НАТО на майбутньому саміті Альянсу у Вашингтоні влітку 2024 року.

Нагадаємо, НАТО змінює свій підхід до допомоги українцям та розглядає можливість взяти на себе координацію постачання зброї Україні. Зазначається, що це зміна курсу, оскільки раніше альянс не втручався безпосередньо у питання постачань, залишаючи їх на розсуд окремих країн-членів.