Хто винний у війні? Українці досі сперечаються

За напад на Україну Путін винуватий більше за всіх

Український дискурс: від Грозного до Путіна

Традиційний український срач: хто ж винний у війні – Грозний, Достоєвський, 100500 алкоголіків з дідами на палках чи Путін?

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Але сама постановка питання абсурдна. У ланцюзі однаково важливі усі ланки. Неважливо, яка розірветься – перша, середня чи остання. Достатньо порватись одній – впаде весь ланцюг.

Тому винуваті всі, хто копав «російську колію» – від першого архітектора Боголюбського до останнього (сподіваюся, дійсно останнього) Путіна, від суздальських літописців до Мединського, ну і всі рядові копачі теж, які спускали тятиви луків та тиснули на гачки калашів.

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Міра цієї вини, зрозуміло, неоднакова, це ще Нюрнберзький трибунал розумів. Путін винуватий більше за всіх (і тому, що віддав наказ про напад, і тому, що міг цього не робити).

А вина Достоєвського майже непомітна на тлі вини Бодрова-молодшого. Але безглуздо думати, що існує якийсь один-єдиний винуватець.

І шкода, що розуміння цього приходить так повільно.