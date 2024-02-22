Хто винний у війні? Українці досі сперечаються
Український дискурс: від Грозного до Путіна
Традиційний український срач: хто ж винний у війні – Грозний, Достоєвський, 100500 алкоголіків з дідами на палках чи Путін?
Але сама постановка питання абсурдна. У ланцюзі однаково важливі усі ланки. Неважливо, яка розірветься – перша, середня чи остання. Достатньо порватись одній – впаде весь ланцюг.
Тому винуваті всі, хто копав «російську колію» – від першого архітектора Боголюбського до останнього (сподіваюся, дійсно останнього) Путіна, від суздальських літописців до Мединського, ну і всі рядові копачі теж, які спускали тятиви луків та тиснули на гачки калашів.
Міра цієї вини, зрозуміло, неоднакова, це ще Нюрнберзький трибунал розумів. Путін винуватий більше за всіх (і тому, що віддав наказ про напад, і тому, що міг цього не робити).
А вина Достоєвського майже непомітна на тлі вини Бодрова-молодшого. Але безглуздо думати, що існує якийсь один-єдиний винуватець.
І шкода, що розуміння цього приходить так повільно.
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