Невідомі поглумилися над радянським меморіалом на Пагорбі слави у Львові



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У Львові обмалювали радянський військовий меморіал на Пагорбі слави Фото: Варта 1

На встановленій на землі меморіальної зірці із зображенням серпа і молота червоною фарбою написали: «Окупанти», «Комунізм» і «Серп і молот - смерть і голод»

Невідомі 5 вересня поглумилися над радянським меморіалом на Пагорбі слави у Львові. Про це повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

На встановленій на землі меморіальної зірці із зображенням серпа і молота червоною фарбою написали: «Окупанти», «Комунізм» і «Серп і молот - смерть і голод».

Інші подробиці не повідомляються.

Нагадаємо, невідомі 29 серпня осквернили пам'ятники лідеру Організації українських націоналістів у XX столітті Степану Бандері та в честь 100-річчя Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) у Львові.

Зокрема на пам'ятках невідомі червоною фарбою намалювали символ «серп і молот».

Львів 3 березня демонтував аварійну 30-метрову стелу Монумента слави радянським воїнам на вул. Стрийській.

Як повідомлялось, невідомі регулярно оскверняли Монумент слави.