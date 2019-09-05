  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Невідомі поглумилися над радянським меморіалом на Пагорбі слави у Львові

    • Розсилка
    <p>У Львові обмалювали радянський військовий меморіал на Пагорбі слави</p> - Невідомі поглумилися над радянським меморіалом на Пагорбі слави у Львові

    У Львові обмалювали радянський військовий меморіал на Пагорбі слави

    Фото: Варта 1

    На встановленій на землі меморіальної зірці із зображенням серпа і молота червоною фарбою написали: «Окупанти», «Комунізм» і «Серп і молот - смерть і голод»

    Невідомі 5 вересня поглумилися над радянським меморіалом на Пагорбі слави у Львові. Про це повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

    На встановленій на землі меморіальної зірці із зображенням серпа і молота червоною фарбою написали: «Окупанти», «Комунізм» і «Серп і молот - смерть і голод».

    Інші подробиці не повідомляються.

    Читайте також

    Нагадаємо, невідомі 29 серпня осквернили пам'ятники лідеру Організації українських націоналістів у XX столітті Степану Бандері та в честь 100-річчя Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) у Львові.

    Зокрема на пам'ятках невідомі червоною фарбою намалювали символ «серп і молот».

    Львів 3 березня демонтував аварійну 30-метрову стелу Монумента слави радянським воїнам на вул. Стрийській.

    Як повідомлялось, невідомі регулярно оскверняли Монумент слави.

    Читайте також
    окупанти вандалізм Львів Молот
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ