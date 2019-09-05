Невідомі поглумилися над радянським меморіалом на Пагорбі слави у Львові
У Львові обмалювали радянський військовий меморіал на Пагорбі слави
На встановленій на землі меморіальної зірці із зображенням серпа і молота червоною фарбою написали: «Окупанти», «Комунізм» і «Серп і молот - смерть і голод»
Невідомі 5 вересня поглумилися над радянським меморіалом на Пагорбі слави у Львові. Про це повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.
На встановленій на землі меморіальної зірці із зображенням серпа і молота червоною фарбою написали: «Окупанти», «Комунізм» і «Серп і молот - смерть і голод».
Інші подробиці не повідомляються.
Нагадаємо, невідомі 29 серпня осквернили пам'ятники лідеру Організації українських націоналістів у XX столітті Степану Бандері та в честь 100-річчя Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) у Львові.
Зокрема на пам'ятках невідомі червоною фарбою намалювали символ «серп і молот».
Львів 3 березня демонтував аварійну 30-метрову стелу Монумента слави радянським воїнам на вул. Стрийській.
Як повідомлялось, невідомі регулярно оскверняли Монумент слави.