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    На Харківщині вандал викрав із цвинтаря пам'ятник (фото)

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    На Харківщині вандал викрав із цвинтаря пам'ятник (фото)
    Фото: hk.npu.gov.ua

    Зловмисником виявився 42-річний житель міста Балаклія

    У Харківській області правоохоронці затримали чоловіка за наругу над могилою. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

    До поліції звернувся 51-річний харків’янин та заявив, що невідомі особи вчинили на цвинтарі у Балаклії наругу над могилою його доньки.

    Потерпілий розповів, що з місця поховання зник пам’ятник у вигляді бронзового ангела вагою близько 70 кілограмів.

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    Співробітники карного розшуку встановили особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Зловмисником виявився 42-річний місцевий житель.

    Викрадене чоловік зберігав у себе вдома та збирався здати до пункту прийому металобрухту.

    Наразі пам'ятник вилучений та повернутий власникові.

    Фото: hk.npu.gov.ua
    Фото: hk.npu.gov.ua

    Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

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