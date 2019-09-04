На Харківщині вандал викрав із цвинтаря пам'ятник (фото)



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Фото: hk.npu.gov.ua

Зловмисником виявився 42-річний житель міста Балаклія

У Харківській області правоохоронці затримали чоловіка за наругу над могилою. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

До поліції звернувся 51-річний харків’янин та заявив, що невідомі особи вчинили на цвинтарі у Балаклії наругу над могилою його доньки.

Потерпілий розповів, що з місця поховання зник пам’ятник у вигляді бронзового ангела вагою близько 70 кілограмів.

Співробітники карного розшуку встановили особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Зловмисником виявився 42-річний місцевий житель.

Викрадене чоловік зберігав у себе вдома та збирався здати до пункту прийому металобрухту.

Наразі пам'ятник вилучений та повернутий власникові.

Фото: hk.npu.gov.ua

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.