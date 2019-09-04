На Харківщині вандал викрав із цвинтаря пам'ятник (фото)
Зловмисником виявився 42-річний житель міста Балаклія
У Харківській області правоохоронці затримали чоловіка за наругу над могилою. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
До поліції звернувся 51-річний харків’янин та заявив, що невідомі особи вчинили на цвинтарі у Балаклії наругу над могилою його доньки.
Потерпілий розповів, що з місця поховання зник пам’ятник у вигляді бронзового ангела вагою близько 70 кілограмів.
Співробітники карного розшуку встановили особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Зловмисником виявився 42-річний місцевий житель.
Викрадене чоловік зберігав у себе вдома та збирався здати до пункту прийому металобрухту.
Наразі пам'ятник вилучений та повернутий власникові.
Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.