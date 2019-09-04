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    Невідомі спаплюжили старовинний фонтан «Самсон» на Контрактовій (фото)

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    Скульптура &laquo;Самсон, який роздирає пащу лева&raquo; усередині ротонди стала рожевою - Невідомі спаплюжили старовинний фонтан «Самсон» на Контрактовій (фото)
    Скульптура «Самсон, який роздирає пащу лева» усередині ротонди стала рожевою
    Фото: Главком

    Фонтан «Самсон» потребує реставрації

    Невідомі пофарбували в рожевий колір фонтан «Самсон» - один із найстаріших фонтанів Києва, який є окрасою Контрактової площі.

    Таким його побачив сьогодні, 4 вересня, кореспондент «Главкома».

    Крім того, павільйон-ротонда розписана різними написами чорною фарбою.

    «Самсон» було споруджено у 1748 році – він один із перших у столиці фонтанів. Мурований павільйон-ротонду було виконано архітектором І. Григоровичем-Барським. Тоді фонтан був навпроти будівлі магістрату, саме він і назвав цю споруду Феліціалом (це й досі можна почути від киян).

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    Такою скульптурна група була раніше

    Сьогодні назву фонтан має від скульптури усередині ротонди – «Самсон, який роздирає пащу лева» - з неї ллється струмінь води. Перша скульптурна група була дерев’яною, згодом її замінили більш міцним матеріалом. Саме з цього часу, а це були 1800-ті роки, стали кияни називати фонтан іменням дужого Самсона.

    За легендою, фонтан знаходиться на місці священного джерела, від якого залежить доля столиці. Говорять, що поки існує джерело, не пересихає вода – то доти й стоятиме сам Київ. Є думка, що для цього й було збудовано фонтан, який має таку давню історію та пережив уже не одну війну та революцію. А ще кажуть, що коли випити води із фонтану «Самсон» - то залишишся назавжди жити у Києві.

    Нагадаємо, у серпні у сквері на вулиці Сагайдачного у Києві невідомі обмалювали всі лави та урни і запустили у фонтан миючий засіб.

    17 липня вранці у воді фонтану на Контрактовій площі було виявлено мильний розчин.

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