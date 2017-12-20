Невтішні цифри: майже третина українців хотіли б виїхати з країни

Шукають кращого життя, в основному, жителі маленьких містечок

Майже третина населення України (29,1%) замислювалися над тим, щоб виїхати з країни. У той же час 6,3% готові це зробити і роблять певні кроки, 10,8% в принципі готові, та поки нічого не робили, а 20% поки не готові, але чекають сприятливих обставин. Такі результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шукають кращого життя, в основному, жителі маленьких містечок

Майже третина населення України (29,1%) замислювалися над тим, щоб виїхати з країни. У той же час 6,3% готові це зробити і роблять певні кроки, 10,8% в принципі готові, та поки нічого не робили, а 20% поки не готові, але чекають сприятливих обставин. Такі результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення DT.UA.

З іншого боку, 56,9% українців не готові виїжджати ні за яких обставин, а 63,6% - це навіть не приходило в голову.

«Дивна річ, готових виїхати з країни виявилося більше, ніж замислюються про це, — пишуть автори статті DT.UA. — Втім, що тут дивного, якщо у нас в країні голосуючих більше, ніж тих, що замислюються. На низькому старті, як встановили соціологи, знаходяться 6% жителів нашої країни. Очікують виклику до лінії — 11%. А на лаві запасних сидять ще 20%».

Шукають кращого життя, в основному, жителі маленьких містечок, 34,5% яких замислюються про від'їзд; за ними готовий піти кожен третій житель великих міст (від 100 до 500 тис. населення); 30% городян напівмільйонників і мільйонників поглядають у бік кордону; 26% — готові залишити село; 25% — селища.

«Враховуючи мільйони вже відбулих і розуміючи масштаб тих, що мають намір, стає ясним, що людська кровотеча набула масштабу загрози національній безпеці», — заявляють автори матеріалу.