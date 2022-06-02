Newsweek: війна висмоктує з РФ мінімум $15,5 млн щогодини

Цифри щодо витрат на війну в Україні, які наводить російська влада, можуть бути суттєво заниженими

За даними Мінфіну Росії, у квітні «на національну оборону» було витрачено 628 млрд рублів з федерального бюджету. Це приблизно 21 млрд рублів або понад $330 млн на день. Тобто на війну в Україні росіяни витрачають щогодини близько $15,5 млн. Про це йдеться у статті «Главкому» «100 днів «спецоперації». Яку ціну платять росіяни за війну в Україні».

Водночас головний редактор військового видання Sofrep Шон Спунтс зазначив, що, за його підрахунками, Росія витрачає близько $900 млн на день на підтримку своїх військових зусиль, пише Newsweek. Таку цифру журналіст отримав, коли підрахував зарплати військовослужбовців, вартість боєприпасів, а також тисячі одиниць крилатих ракет, які були використані під час війни, вартість яких становить приблизно $1,5 млн за одиницю.

«Разом із тим, цифри, які наводить Спунтс, також занижені, оскільки не враховують впливу жорстких економічних санкцій, запроваджених проти Росії. Ці санкції можуть залишатися в силі, навіть якщо Росія виведе свої війська. Принаймні, такою є позиція Сполучених Штатів», - йдеться у публікації.

Попри шалені витрати, експерти відчувають, що Путін готовий платити далі таку високу ціну за вторгнення.

«Поточна стратегія Путіна полягає в тому, щоб російська армія вела війну на виснаження протягом тривалого періоду, аби окупувати східну Україну», – вважає доцент політичних наук Університету Нью-Гемпшира Лоуренс Рірдон.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 1363 танки та ліквідувати 30850 окупантів. Також росіяни втратили значну кількість літаків, гелікоптерів та іншої техніки.

За даними ЗМІ, запуски ракет по території України обійшлися Росії у приблизно $7,5 млрд. Йдеться про ракети «Калібр» та інші.

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