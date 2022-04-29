Скільки коштували Росії ракетні удари по Україні: шокуючі цифри від Forbes

Рашисти вже запустили понад півтори тисячі ракет на нашу землю

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що росіяни запустили по Україні понад 1 300 ракет. В українському виданні Forbes підрахували, що це коштувало країні-агресорці приблизно $7,5млрд.

Зазначається, що сума може бути неточною, зокрема, через складність розрахунків в умовах продовження бойових дій.

У Forbes зазначили, що оціночна кількість ракет типу «Калібр», запущених Росією по Україні, становить 235 одиниць. Сюди входять 183 ракети, які, за даними Міністерства оборони, окупанти запустили до 24 березня, та 52 ракети, запущені 26 березня.

Стосовно ракет «Калібр», видання врахувало лише ті випадки, коли було відомо про клас ракети. Насправді ж таких снарядів могло бути значно більше.

Точної статистики щодо кількості запущених Росією ракет типу «Іскандер», «Точка-У» та класу X також немає, тому видання припускає, що їхнє співвідношення залишилось таким же, як і станом на 24 березня – коли Міноборони оприлюднило більш детальну інформацію:

62% від загальної кількості – «Іскандер»;

30% – класу Х;

8% – «Точка-У».

Зазначається, що вартість ракетних снарядів може значно відрізнятися. Так, сайт Military Russia оцінює «Точку-У» у $300 тис., «Калібр» – у $6,5 млн, ракети класу Х-101 – ще дорожче.

До слова, за підтвердженими даними про пуски російських ракет та орієнтовною їхньою середню вартістю, Росія вже витратила на ці снаряди, що вдарили по території України, 7,5 млрд.

Для порівняння, ця сума більша, ніж 82 з 85 річних місцевих бюджетів населених пунктів у Росії – усіх, окрім Москви, Московської області та Санкт-Петербурга.

Станом на 29 квітня, Пентагон нарахував уже 1 900 ракетних пусків Росії по території України.

Нагадаємо, експерт розповів, який відсоток російських ракет збиває українська ПВО.

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