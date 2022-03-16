Бомбардування мирних українців. Путін вважає, що «спецоперація» триває успішно

Путін каже, що Росія не має на меті окупувати Україну.

В Україні триває 21-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

«Спеціальна операція» Росії в Україні триває успішно. Таку оцінку дав президент Володимир Путін під час наради щодо заходів підтримки регіонів, повідомляють росЗМІ.

Російський лідер наголосив, що операція йде строго за планом.

«Тактика бойових дій, вироблена Міноборони та Генштабом, повністю себе виправдала… Якби російські війська діяли лише на Донбасі, це не призвело б до ліквідації загрози, там пролягла б нова лінія фронту», – підтвердив він.

Наступ Києва на Донбас і Крим був лише питанням часу, Росія це запобігла, пояснив глава держави Росії.

Путін запевнив, що Росія не має на меті окупувати Україну.

Окремо російський президент зазначив, що «західні покровителі підштовхують Київ до кровопролиття, поставляючи зброю та найманців».

Як відомо, російські війська продовжують атакувати мирне населення в Україні. Із останнього – під ракетний обстріл потрапив житловий район у Бердичеві, що на Житомирщині. Двоє людей зазнали травм внаслідок ракетного удару. На місці працюють правоохоронці, які фіксують обставини та наслідки ворожої атаки.

Зруйнована багатоповерхівка у столиці від ракетного удару російського окупанта 16 березня

Разом з тим, російська армія наносить суттєві авіаудари та обстріли по мирних мешканцях Києва, Харкова, Маріуполя, Сум, Охтирки та інших населених пунктах України.

Нагадаємо, що в Україні триває 21-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.