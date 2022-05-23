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    Думки вголос

    Як світ відправляє економіку агресора на дно

    • Ростислав Павленко

      Народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»)

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    Бізнес у Росії відчуває вплив санкцій - Як світ відправляє економіку агресора на дно
    Бізнес у Росії відчуває вплив санкцій
    малюнок: Daryl Cagle

    61% опитаних російських бізнесменів вважають, що держава їм не допоможе

    Після Бучі, Бородянки і Маріуполя не може бути «business as usual» (звичного ведення справ) з Росією, – зауважив з трибуни Верховної Ради Президент Польщі Анжей Дуда.

    Такий підхід має бути в основі санкційної політики Заходу щодо Росії – і щоб припинити війну, змусивши Росію забратись геть з України, і щоб зробити агресію неможливою у майбутньому.

    А для цього треба послати економіку агресора на дно:

    Перше

    Бізнес у Росії відчуває вплив санкцій:

    • 51% відчули скорочення поставок сировини, обладнання, комплектуючих та запчастин.
    • 42% – зниження попиту на продукцію або послугу
    • 32% – труднощі у сфері логістики
    • 26% – проблеми у сфері виробництва
    • 62% – нові труднощі у веденні бізнесу, причому для 25% фірм ці проблеми виявилися «значними».

    40% підприємств планують або скорочують витрати:

    • 28% урізають витрати на рекламу, маркетинг, просування продукції та дослідження ринку;
    • 16% скорочують закупівлі сировини та обладнання;
    • 11% планують скорочення інвестицій;
    • також йде скорочення штату працівників, витрат за оренду, оплату праці (поки по 8%).

    61% опитаних бізнесменів вважають, що держава їм не допоможе.

    • 36% керівників зазначають, що в умовах санкцій вони не мають планів та ідей розвитку навіть на найближче майбутнє.
    • 27% вважають, що підтримка з боку влади матиме формальний характер і виявиться неефективною.

    Друге

    Банки Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Азербайджану, Узбекистану та Таджикистану відреагували на листи з диппредставництв країн Заходу та запровадили негласні обмеження на адресу нерезидентів із російськими паспортами.

    • Нові правила значно ускладнюють можливість відкриття банківського рахунку.
    • Росіяни і просто фізичні особи, що народилися в РФ, не можуть відкривати рахунки без надання документів, що підтверджують законність походження цих коштів та договору оренди житла терміном від одного року.

    Третє

    П'ять китайських компаній мають припинити роботу над російським проектом «Арктик СПГ-2» у північному Сибіру до кінця цього місяця через санкції ЄС проти Москви.

    Проект Арктик СПГ-2 є частиною плану, спрямованого на скраплення природного газу, що видобувається на північному узбережжі Сибіру, та постачання його в основному до країн Східної Азії, таких як Китай та Японія.

    Загальна виробнича потужність Арктик ЗПГ-2 запланована на рівні 19,8 млн тонн на рік, а перша з його виробничих ліній повинна була розпочати роботу у 2023 році.

    Четверте

    ЄС та його країни-партнери виступили із заявою обмежити або призупинити участь РФ та Білорусі у роботі Всесвітньої митної організації (ВМО).

    П'яте

    YouTube видалив понад 70 000 відеороликів та 9 000 каналів, які розповсюджували фейки про війну в Україні. Зокрема, з відеохостингу забрали відео, в яких війну в Україні називали «визвольною місією».

    Джерело: блог Ростислава Павленка

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    Теги: ЄС росія окупанти Японія санкції війна Китай бізнес держава Україна YouTube окупація #stoprussia
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    Як світ відправляє економіку агресора на дно