В Україну має бути поставлене важке озброєння з третіх країн – ексрадник міністра оборони США

Триває 43-й день повномасштабної війни Росії проти України

Поряд із збільшенням постачання озброєнь країнами Заходу, в Україну необхідно поставити озброєння з третіх країн, з якими вже працюють ЗСУ. Зокрема, системи ППО далекого радіусу та далекобійна артилерія. Про це у коментарі Guildhall повідомив ексрадник Міністра оборони США Крістофер Харвін.

«Війна в Україні – не спринт, а марафон, і ми не маємо права послабити військові постачання. Саме Україна має й надалі задавати тон у переговорах про постачання озброєнь, бо стоїть завдання не лише тактичних успіхів, а стратегічного домінування та лише українське командування може розставити правильні акценти. Місцевість, де ведуться бойові дії, типи озброєння противника на напрямках, оперативна обстановка – це інформація, необхідна для вибору типів озброєнь та правильних постачань для підриву потенціалу росії, і саме українці знають, що потрібно насправді», – заявив він.

«У контексті розмов про труднощі постачання західних сучасних систем, зокрема важкого озброєння, оскільки ЗСУ потрібен час на навчання: по всьому світу, у третіх країнах є безліч радянських систем озброєнь, які або вже інтегровані у роботу ЗСУ, або легко інтегруються. Цей напрямок ми маємо опрацювати та досягти результатів», – вважає колишній радник американського Міністерства оборони.

«Поруч із основною роботою із західними партнерами з озброєння, потрібно налагодити роботу з третіми країнами зокрема щодо забезпечення перелому в повітрі та підриву прикордонної логістики підрозділів РФ. ППО дальнього радіусу дії з третіх країн – один із пріоритетів, це те, що є і можна поставляти. У тому числі далекобійна артилерія та боєприпаси до неї для роботи по логістичним коридорам та ослаблення наступального потенціалу, також може бути поставлена з третіх країн. Все, що поставляється, зараз має посилюватися, збільшуватися і розширюватися», – підсумував Крістофер Харвін.

Раніше бригадний генерал армії США Блейн Холт заявив, що замість створення безпольотної зони в класичному варіанті США повинні розглянути питання надання Україні сучасної зброї для протидії авіа та ракетним ударам, а також атакам з моря.

Також ціла низка депутатів Європейського парламенту заявила, що в умовах відмови країн НАТО встановити безпольотну зону над Україною пріоритетом роботи країн Заходу має стати посилення протиповітряної та протиракетної оборони України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про домовленість щодо «конкретних кроків», які мають зменшити кількість російських ракет, що потрапляють в об'єкти в Україні, після переговорів з американською делегацією у Варшаві.