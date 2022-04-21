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    Події в Україні

    Білий дім незабаром надасть нову партію військової допомоги Україні

    Випробування Росією нової міжконтинентальної балістичної ракети не похитне готовність США й надалі надавати Україні військову допомогу - Білий дім незабаром надасть нову партію військової допомоги Україні
    Випробування Росією нової міжконтинентальної балістичної ракети не похитне готовність США й надалі надавати Україні військову допомогу
    фото: Вікіпедія

    Псакі: «Президент Байден дуже скоро матиме, що оголосити стосовно наступного етапу військової допомоги»

    Сполучені Штати Америки планують незабаром оголосити про відправлення до України нової партії військової допомоги. Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, пише CNN.

    «Президент Байден дуже скоро матиме, що оголосити стосовно наступного етапу військової допомоги. Скоро почуєте більше», – сказала Псакі.

    За її словами, випробування Росією нової міжконтинентальної балістичної ракети не похитне готовність США й надалі надавати Україні військову допомогу.

    Як раніше повідомлялося, за словами американських чиновників, США оголосять про додаткові $750 млн на озброєння для України.

    Тим часом, генерал США пояснив, якою зброєю можна відвоювати Херсон і Маріуполь.

    Нагадаємо, США повинні надати Україні ППО, винищувачі та інше летальне озброєння – сенатор Тед Круз. Напередодні стало відомо, що США планують надати Україні ще озброєння.

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    Теги: росія окупанти США зброя війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Білий дім незабаром надасть нову партію військової допомоги Україні