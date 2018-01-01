Німеччина готова давати гроші на відновлення Донбасу
- Сьогодні, 12:37
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Наміри Німеччини інвестувати у відновлення сходу України озвучив голова МЗС Німеччини Зігмар Габріель
Голова МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив про готовність Берліна інвестувати у відновлення сходу України і пропонує поступово знімати санкції з Росії. Про це міністр сказав на сніданку з представниками ділових кіл Росії і Німеччини під час Мюнхенської безпекової конференції.
Він також заявив про необхідність докласти зусиль для поліпшення життя людей на сході України.
Політик висловився за поетапне зняття санкцій з Росії в разі відведення важких озброєнь на Донбасі.
«Якщо нам вдасться вивести важке озброєння з сходу України, то необхідно буде крок за кроком знімати санкції», - сказав пан Габріель.
За його словами, не може бути так, що «ми тільки вимагаємо щось один від одного і при цьому не думаємо про те, як йти один одному назустріч».
Нагадаємо, президент Петро Порошенко під час виступу 54-ій Мюнхенській безпековій конференції закликав посилювати стійкість України через внутрішні реформи та зовнішню підтримку.
Джерело: BBC