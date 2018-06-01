Німеччина та Австрія посилили контроль на кордонах

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Спільні перевірки поліції ФРН та Австрії мають відбуватися і на австрійсько-італійському кордоні

Поліція Німеччини та Австрії розпочала спільний контроль на спільному та австрійсько-італійському кордонах з метою протидії злочинності та нелегальній міграції.

Як повідомляє агенція новин dpa, федеральні поліції обох країн, а також баварська земельна поліція у п'ятницю, 1 червня, мають вперше почати спільні перевірки, зокрема, на залізничному транспорті.

Спільні перевірки поліції ФРН та Австрії мають відбуватися і на перевалі Бреннер на австрійсько-італійському кордоні.

Речник управління федеральної поліції в Мюнхені Томас Боровік зазначив, що нелегальні мігранти дедалі частіше вдаються до ризику, який загрожує життю. У минулому році у зоні роботи управління федеральної поліції в Мюнхені на товарних поїздах виявили майже тисячу біженців.

За німецькою офіційною статистикою, минулоріч через німецько-австрійський кордон спробу нелегального в'їзду здійснили близько 14 600 осіб, майже половину з них відправили назад. За перші чотири місяці 2018 року ідеться про 3800 протиправних в'їздів та майже 2100 повернень.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що сили європейської прикордонної служби Frontex необхідно задіяти безпосередньо в країнах Африки, щоб зупинити нелегальну міграцію в Європу.

Джерело: Deutsche Welle