Німеччина в Радбезі ООН підніме питання миротворців на Донбасі



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Очільник МЗС ФРН вважає, що необхідно випробовувати усі засоби для мирного процесу на Донбасі

Міністр закордонних справ ФРГ Хайко Маас заявив, що під час членства у Раді Безпеки ООН Німеччина два наступних роки буде ставити питання про миротворчу місію на Донбасі. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Маас вважає, що президент України та президент РФ не виключають такою можливості, але мають різне бачення стосовно дії мандата, тому важко досягти прогрес.

«Ми хочемо наш час у Раді Безпеки ООН використати також для того, щоб обговорити миротворчу місію ООН на Сході України», - заявив очільник МЗС ФРН.

Також він констатував, що мінські домовленості у більшості так і не були втіленими.

«Попри всі складнощі ми не маємо права не випробувати всі засоби, аби надати мирному процесу нові імпульси», - розповів Маас.

Він повідомив, що скасування санкцій з РФ можливі тільки у випадку втілення мінських домовленостей. Це є позицією не тільки німецького уряду, але і ЄС.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО винести окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

За даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

ЗМІ опублікували аудіозаписи, на яких чути, як російські військові вимагали від українських моряків у Азовському морі виходити на палуби кораблів із піднятими руками, інакше погрожували стріляти на ураження.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

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Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.