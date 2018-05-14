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    Німеччина збільшить витрати на оборону до 1,5% ВВП

    • Сьогодні, 20:59
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    Німецька армія&nbsp;
    Німецька армія 

    Меркель підтримує підвищення витрат на оборонний сектор до 2% ВВП

    Німеччина збільшить витрати на оборону до 1,5% від внутрішнього валового продукту до 2025 року попри вимогу НАТО витрачати 2%.

    Про це повідомляє Handelsblatt.

    За словами міністерки оборони Урсули фон дер Ляєн, Німеччина збільшить витрати на оборону з 1,24 % ВВП до 1,5% до 2025 року, попри вимоги НАТО витрачати, щонайменше 2% від ВВП.

    Таким чином витрати на обороноздатність Німеччини зростуть з 37 млрд євро у 2017 році до близько 50 млрд євро у 2025 році.

    Канцлерка Ангела Меркель підтримує підвищення витрат на оборонний сектор до 2% ВВП, але не уточнює, коли ця мета буде досягнута.

    Зазначимо, що вимога збільшити витрати на оборону до 2% від ВВП затверджена на саміті НАТО в Уельсі в 2014 році після анексії Криму та російської агресії на Донбасі.

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