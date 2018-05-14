Німеччина збільшить витрати на оборону до 1,5% ВВП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Німецька армія

Меркель підтримує підвищення витрат на оборонний сектор до 2% ВВП

Німеччина збільшить витрати на оборону до 1,5% від внутрішнього валового продукту до 2025 року попри вимогу НАТО витрачати 2%.

Про це повідомляє Handelsblatt.

За словами міністерки оборони Урсули фон дер Ляєн, Німеччина збільшить витрати на оборону з 1,24 % ВВП до 1,5% до 2025 року, попри вимоги НАТО витрачати, щонайменше 2% від ВВП.

Таким чином витрати на обороноздатність Німеччини зростуть з 37 млрд євро у 2017 році до близько 50 млрд євро у 2025 році.

Канцлерка Ангела Меркель підтримує підвищення витрат на оборонний сектор до 2% ВВП, але не уточнює, коли ця мета буде досягнута.

Зазначимо, що вимога збільшити витрати на оборону до 2% від ВВП затверджена на саміті НАТО в Уельсі в 2014 році після анексії Криму та російської агресії на Донбасі.