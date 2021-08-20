Німецький політолог пояснив, чому США пішли на компроміс щодо «Північного потоку – 2»

Штефан Майстер: Ні в Києві, ні у Москві нічого не зміниться, навіть якщо Меркель чинитиме на переговорах тиск на Зеленського

«Меркель втратила свій престиж в Україні, підтримуючи «Північний потік – 2»

Сполученим Штатам Америки у протистоянні з Китаєм потрібен Берлін, саме цим зумовлений компроміс щодо «Північного потоку – 2». Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив керівник програми міжнародного порядку та демократії у Німецькому товаристві зовнішньої політики (DGAP) Штефан Майстер.

Співрозмовник «Главкому» прокоментував думку експертів, які вважають, що мета візиту фрау Меркель в Україну – змусити Київ імплементувати «формулу Штайнмаєра».

«Так, «формула Штайнмаєра» обговорюватиметься на цих зустрічах. Але ми всі знаємо, що це не спрацює. І тому нічого не зміниться у цьому плані – ні в Києві, ні в Москві. Навіть якщо вона буде чинити тиск на Зеленського і якщо обговорюватиме якісь поступки, але на сьогодні я не бачу жодних кроків з обох сторін», – пояснив Майстер.

Німецький політолог вважає це «особистою спадщиною Меркель», яка намагатиметься до кінця працювати над розв’язанням конфлікту на Донбасі.

«Тут Меркель отримала максимум з того, що Німеччина могла б отримати. Німеччина зараз не така сильна, щоб досягати угод з Росією щодо України. Ми розуміємо, що росіяни не бачать жодних причин іти на компроміс. Вони отримали те, що їм потрібно в Україні, анексували Крим, хочуть федералізації країни, і можуть самовільно посилити військову напругу, як вони вже це робили цього року», – пояснив Майстер.

На його думку, Меркель прагне заплатити за те, що втратила багато свого престижу в Україні та Східній Європі, підтримуючи «Північний потік – 2».

«Цей проєкт шкодить ролі та іміджу Німеччини і, справді, Меркель недооцінила це. Однак, вона була послідовною, і зрештою – отримала те, що хотіла. Не буде розколу у трансатлантичних відносинах, і вона може завершити «Північний потік – 2» за свого канцлерства. Це її спадщина, успіх, послідовна, але погана політика», – наголосив німецький політолог.

«Північний потік – 2» є великим успіхом також у збереженні трансатлантичної єдності, додав він.

«І це також сигнал з Вашингтону про важливість Німеччини, і тому США пішли на компроміс щодо «Північного потоку-2», бо потребують Берлін у своєму протистоянні з Китаєм», – переконаний Майстер.

До слова, перебуваючи 20 серпня у Москві, Ангела Меркель заявила що це її останній, прощальний візит до Росії.

Також раніше стали відомі деталі візиту Меркель в Україну.

В Офісі президента озвучили очікування від переговорів президента України Володимира Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, які відбудуться 22 серпня у Києві.

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