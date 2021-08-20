Меркель розповіла, про що говоритиме з Путіним

Канцлерка ФРН підкреслила, що це її останній візит до Москви

Сьогодні німецька канцлерка Ангела Меркель перебуває з візитом у Російській Федерації. За її словами, це її прощальний візит. Про це йшлося під час трансляції зустрічі Меркель і Путіна.

«Це мій прощальний візит, Я цьому дуже рада. Але, як правильно було сказано, не тільки прощальний, а й робочий візит. У нас є про що поговорити», – заявила вона.

Меркель зазначила, що їй є про що говорити з Путіним, починаючи з двосторонніх відносин.

«Бгато питань з міжнародного порядку денного – про конференцію щодо Лівії і, звичайно, Афганістан. Наші торговельні відносини, двостороннє співробітництво... Ми будемо говорити про громадянське суспільство та некомерційні організації. Є чим заповнити наш час», – додала Меркель.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель 22 серпня прибуде до Києва, а 20 серпня здійснює візит до Москви.

Також раніше стали відомі деталі візиту Меркель в Україну.

Крім того, Зеленський не виключає, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель після візиту до Росії привезе в Київ певні гарантії енергетичної безпеки для України.

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