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    Меркель розповіла, про що говоритиме з Путіним

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    Ангела Меркель 20 серпня перебуває у Москві - Меркель розповіла, про що говоритиме з Путіним
    Ангела Меркель 20 серпня перебуває у Москві
    Скріншот з трансляції

    Канцлерка ФРН підкреслила, що це її останній візит до Москви

    Сьогодні німецька канцлерка Ангела Меркель перебуває з візитом у Російській Федерації. За її словами, це її прощальний візит. Про це йшлося під час трансляції зустрічі Меркель і Путіна.

    «Це мій прощальний візит, Я цьому дуже рада. Але, як правильно було сказано, не тільки прощальний, а й робочий візит. У нас є про що поговорити», – заявила вона.

    Меркель зазначила, що їй є про що говорити з Путіним, починаючи з двосторонніх відносин.

    «Бгато питань з міжнародного порядку денного – про конференцію щодо Лівії і, звичайно, Афганістан. Наші торговельні відносини, двостороннє співробітництво... Ми будемо говорити про громадянське суспільство та некомерційні організації. Є чим заповнити наш час», – додала Меркель.

    Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель 22 серпня прибуде до Києва, а 20 серпня здійснює візит до Москви.

    Також раніше стали відомі деталі візиту Меркель в Україну.

    Крім того, Зеленський не виключає, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель після візиту до Росії привезе в Київ певні гарантії енергетичної безпеки для України.

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    Теги: Росія Німеччина Ангела Меркель Путін
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    Меркель розповіла, про що говоритиме з Путіним